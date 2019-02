Ολυμπιακός: Ολοι μέσα για την Ντινάμο

Πανέτοιμος για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι με την Ντιναμό Κιέβου (14/2, 19:55) είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν χωρίς απρόοπτα την προετοιμασία τους και πλέον μετρούν αντίστροφα για τον πρώτο αγώνα με τους Ουκρανούς για τους «32» του Europa League.

Ο Πέδρο Μαρτίνς το μεσημέρι της Τετάρτης ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με την ομάδα του Κιέβου, με τον Πορτογάλο τεχνικό να παίρνει μαζί του 24 παίκτες. Στην αποστολή βρίσκεται κανονικά ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος παρά τον τραυματισμό του στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. σφίγγει τα δόντια και βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του.

Στην 24άδα βρίσκονται επίσης οι Αβραάμ Παπαδόπουλος και Φράνκο Σολδάνο, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ωστόσο, ο Πορτογάλος τεχνικός τους συμπεριέλαβε στην αποστολή, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι η ομάδα είναι μία οικογένεια.

Εκτός έμεινε ο Ομάρ Ελαμπντελαουί, ο οποίος είναι τραυματίας και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι που ακολουθεί με την ΑΕΚ για την Σούπερ Λίγκα.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Σα, Λοντίγκιν, Χουτεσιώτης

Αμυντικοί: Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Αβραάμ, Τοροσίδης, Σισέ.

Μέσοι: Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Λάζαρος, Γκιγιέρμε, Μασούρας, Ντίας, Ποντένσε.

Επιθετικοί: Γκερέρο, Χασάν, Σολδάνο.

