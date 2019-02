Ο Τραμπ αποκάλυψε πού θα συναντήσει τον Κιμ

Η χώρα και η ημερομηνία της δεύτερης συνόδου κορυφής, που θα ακολουθήσει την πρώτη ιστορική συνάντηση των δύο ηγετών στη Σιγκαπούρη, τον Ιούνιο του 2018, είχαν ήδη ανακοινωθεί από τον Τραμπ στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ενωσης την Τρίτη, αλλά η ακριβής τοποθεσία παρέμενε άγνωστη.

«Αδημονώ να συναντήσω τον πρόεδρο Κιμ και να προωθήσουμε την υπόθεση της ειρήνης!», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Φεβρουαρίου 2019