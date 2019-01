Πως το FBI συνέλαβε τον στενό συνεργάτη του Τραμπ, Ρότζερ Στόουν

Αντιμέτωπος με επτά κατηγορίες είναι ο πρώην άτυπος σύμβουλος του αμερικανού προέδρου, ο οποίος είδε τα ξημερώματα τους άνδρες του FBI να κάνουν έφοδο στο σπίτι του και να τον συλλαμβάνουν.

Ο 66χρονος λομπίστας και στενός φίλος του Ρεπουμπλικανού προέδρου συνελήφθη τα ξημερώματα στο σπίτι του στο Φορτ Λόντερντεϊλ, έπειτα από μυστική επιχείρηση του FBI.

Ειδικότερα, ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μάλερ, που ερευνά την υπόθεση της αθέμιτης σύμπραξης του επιτελείου του Τραμπ με τη Ρωσία κατά την προεκλογική περίοδο του 2016 απήγγειλε επτά κατηγορίες σε βάρος του Ρότζερ Στόουν.

Μεταξύ αυτών είναι οι κατηγορίες της παρεμπόδισης δικαστικής έρευνας, ψευδούς κατάθεσης και επηρεασμού μαρτύρων. Οι κατηγορίες αφορούν τις ψευδείς δηλώσεις που φέρεται να έκανε σχετικά με την αποκάλυψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δημοκρατικού Κόμματος που είχαν υποκλαπεί προεκλογικά.

Στη συνέχεια το δικαστήριο της Φλόριντας έκανε δεκτό το αίτημα του Ρότζερ Στόουν και διέταξε την αποφυλάκισή του με εγγύηση ύψους 250.000 δολαρίων, όπως μετέδωσαν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Για κυνήγι μαγισσών κάνει λόγο ο Τραμπ

Μετά τη σύλληψη του στενού συνεργάτη του, ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Twitter χαρακτήρισε και πάλι «κυνήγι μαγισσών» την έρευνα για την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές. Υποστήριξε επίσης ότι στοχοθετείται το περιβάλλον του και εκτίμησε ότι «οι διακινητές ανθρώπων τυγχάνουν καλύτερης μεταχείρισης».

Η δίωξη σε βάρος του Στόουν «δεν έχει καμία σχέση με τον πρόεδρο και ασφαλώς καμία σχέση με τον Λευκό Οίκο», σχολίασε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Τραμπ, Σάρα Σάντερς.

Κατέγραψε τη σύλληψη το CNN

Ένα από τα γεγονότα που προκάλεσαν την αντίδραση του αμερικανού προέδρου είναι το ότι συνεργείο του τηλεοπτικού δικτύου CNN βρέθηκε τα ξημερώματα στο Φορντ Λόντερντεϊλ και βιντεοσκόπησε τη σύλληψη του Στόουν.

“FBI. Open the door.”

Watch exclusive CNN footage of the FBI arresting longtime Trump associate Roger Stone. Stone has been indicted by a grand jury on charges brought by special counsel Robert Mueller. https://t.co/5QHKDB2mfA pic.twitter.com/UeKo7CmXWo

— CNN (@CNN) January 25, 2019