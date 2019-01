Εκρηξη στο Παρίσι : Εικόνες χάους – Αρκετοί τραυματίες

Χάος και δεκάδες τραυματίες άφησε πίσω της η ισχυρή έκρηξη που προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή αερίου στο κέντρο του Παρισιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μιας και δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη ενημέρωσε, οι τραυματίες υπολογίζονται σε «δεκάδες», με δύο εξ αυτών να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ επτά ακόμα να έχουν τραυματιστεί σοβαρά και άλλοι έντεκα πιο ελαφρά, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις Αρχές πιθανότερη αιτία για το συμβάν θεωρείται η διαρροή αερίου, ενώ το σενάριο της τρομοκρατίας δεν απασχόλησε καθόλου τις Αρχές.

Η ισχυρή έκρηξη ταρακούνησε κτήρια εκατοντάδες μέτρα από το σημείο και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί πλήρως το ισόγειο ενός κτηρίου στην οδό Τρεβίζ, στην περιοχή των μεγάλων βουλεβάρτων στο κέντρο του Παρισιού.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, τους οποίους επικαλείται το δίκτυο RTL, η έκρηξη οφείλεται σε ατύχημα.

Πυροσβέστες είχαν κληθεί να επέμβουν για διαρροή αερίου στην οδό Τρεβίζ όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο πυροσβέστες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.