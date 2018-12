Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος για την εμπορική συμφωνία με Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη «μεγάλη πρόοδο» που σημειώνεται στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made!

