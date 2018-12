FILE PHOTO: Traders react at the closing bell on the floor of the New York Stock Exchange, (NYSE) in New York, U.S., November 30, 2017. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης κατέγραψαν για δεύτερη συνεχή μέρα ανοδικές τάσεις. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε στις 23.138,82 μονάδες, ενισχυμένος κατά 260,37 μονάδες ή +1,14%. Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατέγραψε κέρδη 25,14 μονάδων (+0,38%) και έκλεισε στις 6.579,49 μονάδες. Ο δείκτης Standard & Poor»s 500, που είναι ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε στις 2.488,83 μονάδες, με κέρδη 21,13 μονάδων ή +0,86%.