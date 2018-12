Νεκροί τρεις Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας

epa07243768 Palestinians protesters throw stones by their slingshots at israeli troops during the clahses after Friday protests near the border between Israel and Gaza Strip in the east Gaza Strip, 21 December 2018. Sixsteen year old boy Mohammed Jahjouh was allegedly shot dead and more the 60 others wounded during the clashes near the border eastern Gaza Strip. Protesters call for the right of Palestinian refugees across the Middle East to return to homes they fled in the war surrounding the 1948 creation of Israel. EPA/MOHAMMED SABER

Τα θύματα είναι έφηβος 16 ετών, ο Μοχάμεντ αλ Τζαχζούχ, που «δέχτηκε πυρά στον λαιμό από ισραηλινούς στρατιώτες», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας, Ασράφ αλ-Κούντς. Ο 28χρονος Αμπντελαζίζ Αμπού Σαρία πυροβολήθηκε στην κοιλιά ανατολικά της πόλης της Γάζας και πέθανε στο νοσοκομείο, τόνισε αξιωματούχος από το νοσοκομείο της Αλ Σίφα. Ο Μαχέρ Γιασίνε, 40 ετών, πέθανε από ισραηλινά πυρά κοντά στο Ελ Μπουρείζ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε ο αλ-Κούντς. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι περίπου 8.000 Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος των συνόρων, έκαψαν λάστιχα και σε μια περίπτωση εκτόξευσαν εμπρηστικό μηχανισμό κατά των στρατιωτών, δίχως αυτός να περάσει στην ισραηλινή επικράτεια. Ο στρατός, για ακόμη μια φορά, υποστήριξε ότι άνοιξε πυρ βάσει των κανόνων εμπλοκής. Περισσότεροι από 40 τραυματίες Περισσότεροι από 40 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο δημοσιογράφοι και τέσσερα μέλη ιατρικού προσωπικού, δήλωσε εκπρόσωπος του παλαιστινιακού υπουργείου. Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, τουλάχιστον 238 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις 30 Μαρτίου, όταν ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις κατά μήκος του ισραηλινού φράχτη εναντίον του αποκλεισμού που επιβάλλει το Ισραήλ εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια σε βάρος του παλαιστινιακού θύλακα. Δύο ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις, το ίδιο διάστημα. Οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν επίσης το δικαίωμα επιστροφής στη γη τους από την οποία εκδιώχθηκαν με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948.