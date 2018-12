ΗΠΑ : Αποφάσισαν… shutdown στη Βουλή των Αντιπροσώπων

The U.S. Capitol dome sits beneath a cloudy sky as budget legislation deadlines loom for a potential federal government shutdown in Washington, U.S., December 21, 2018. REUTERS/Jonathan Ernst

Η Βουλή των Αντιπροσώπων διέκοψε τις εργασίες της λίγο πριν τις 19:00 την Παρασκευή το βράδυ (02:00 ώρα Ελλάδας), αφήνοντας το Καπιτώλιο πριν εγκρίνει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για το έτος 2019, και ως εκ τούτου οδηγώντας στην παράλυση των αμερικανικών ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown). Η συνεδρίαση της Βουλής αναμένεται να ξεκινήσει το μεσημέρι του Σαββάτου, τοπική ώρα. Η αποτυχία του Κογκρέσου και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμφωνήσουν στον προϋπολογισμό έως τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα στην Ουάσιγκτον, έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες υπηρεσίες ενδεχομένως να χρειαστεί να κλείσουν και οι υπάλληλοί τους να βγουν σε άδεια άνευ αποδοχών.