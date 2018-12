Τελευταίο αντίο στον Πίτερ Μάστερσον

Η πρώτη κινηματογραφική ταινία που σκηνοθέτησε, το «Ταξίδι στο Μπάουντιφουλ» (1985), χάρισε στην πρωταγωνίστριά της, την Τζεραλντίν Πέιτζ, το Οσκαρ α’ γυναικείου ρόλου, όμως ο ίδιος ο Πίτερ Μάστερσον, που πέθανε σε ηλικία 84 χρόνων στις 18 Δεκεμβρίου, δεν χάρηκε ποτέ κάποια ιδιαίτερη βράβευση. Για την ίδια ταινία μάλιστα ο εξάδελφός του, θεατρικός συγγραφέας Χόρτον Φουτ, ήταν και αυτός υποψήφιος για το Οσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου, με πρωτότυπο υλικό το δικό του θεατρικό έργο.

Η μεγαλύτερη προσωπική επιτυχία του Πίτερ Μάστερσον είχε τελικά να κάνει με το θέατρο και τη διασκευή σε μιούζικαλ ενός ρεπορτάζ του περιοδικού «PLAYBOY» σχετικά με έναν ιστορικό οίκο ανοχής στο Τέξας. Το «Καλύτερο πορνείο του Τέξας» («The Best Little Whorehouse in Texas») υπήρξε ένας θρίαμβος του Μπρόντγουεϊ στη δεκαετία του 1980 και εν τέλει προτάθηκε για δύο βραβεία ΤΟΝΥ.

Ωστόσο, η κινηματογραφική του διασκευή, της οποίας το σενάριο έγραψε ο ίδιος ο Μάστερσον, δεν είχε ανάλογη επιτυχία και ο Μάστερσον δεν συμφώνησε ποτέ με την επιλογή του ηθοποιού Μπαρτ Ρέινολντς για τον ρόλο του σερίφη της μικρής πόλης, ο οποίος «προστατεύει» το πορνείο και προσπαθεί να το διατηρήσει ανοιχτό, καθότι ο ίδιος πελάτης του και «φίλος» της πατρόνας που υποδύεται η Ντόλι Πάρτον.

Η καριέρα του Πίτερ Μάστερσον είχε αρχίσει από την ηθοποιία πολύ πριν από το «Πορνείο», στη δεκαετία του 1950. Ωστόσο, δεν είχε επιτυχημένη πορεία στο θέατρο, ενώ στον κινηματογράφο έπαιξε σε λίγες ταινίες, κυρίως σε βοηθητικούς ρόλους. Ανάμεσά τους όμως θα βρούμε εμβληματικούς τίτλους, όπως το αντιρατσιστικό δράμα «Η ιστορία ενός εγκλήματος» (1967), το κλασικό φιλμ τρόμου «Ο εξορκιστής» (1973) και τις «Γυναίκες του Στέπφορντ» (1975), επίσης τρόμου, και σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά cult movies της δεκαετίας του 1970. Μία από τις τελευταίες κινηματογραφικές εμφανίσεις του ήταν στο αντιπολεμικό δράμα του Φράνσις Κόπολα «Πέτρινοι κήποι» το 1987.

Ως σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ο Μάστερσον γύρισε εννέα ταινίες, καμία όμως δεν κατάφερε να πλησιάσει σε επιτυχία το «Ταξίδι στο Μπάουντιφουλ». Ανάμεσά τους η αισθηματική κομεντί «Full moon in blue water» με τον Τζιν Χάκμαν, το οικογενειακό δράμα «Blood Red» με τους Ντένις Χόπερ, Ερικ Ρόμπερτς, το γουέστερν «Convicts» με τον Ρόμπερτ Ντιβάλ και η τελευταία ταινία του «Whiskey school» με την Ολυμπία Δουκάκη.

Από το 1960 ο Πίτερ Μάστερσον ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Κάρλιν Γκλιν, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά που όλα εργάζονται στη σόουμπιζ. Η μία από τις δύο κόρες του είναι η Μαίρη Στιούαρτ Μάστερσον, πρωταγωνίστρια της επιτυχίας «Πράσινες τηγανητές ντομάτες».