Το vima.gr προτείνει για το Σάββατο 17 Νοεμβρίου

Ψυχαγωγική εκποµπή

«DOT.»

ΣΚΑΪ, 17.20

Dream it. Do it! Το μότο που μας καλούν να ακολουθήσουμε τα Σαββατοκύριακα η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Μαζί με μια ανανεωμένη ομάδα ταλαντούχων ανθρώπων παρουσιάζουν ένα τηλεοπτικό «περιοδικό», πλούσιο σε θέματα.

Μαγειρική εκποµπή

«Kitchen Lab»

ALPHA, 17.00

ο Aκης Πετρετζίκης παρουσιάζει δύο ιδιαίτερες, εύκολες και οικονομικές συνταγές που συνθέτουν όμως ένα πλούσιο και εντυπωσιακό γεύμα.

Μαγειρεύει χοιρινή πανσέτα στον φούρνο, γεμιστή με πιπεριές και γραβιέρα, και τη συνοδεύει με τραγανές, λεμονάτες πατάτες, με μυρωδικά. Για επιδόρπιο, φτιάχνει αφράτη τούρτα τιραμισού. Η ιδιαιτερότητά της είναι το σιροπιαστό φύλλο σφολιάτας που της δίνει τη βελούδινη υφή του μιλφέιγ, ενώ η σοκολάτα, σε συνδυασμό με την καφεΐνη, κάνει εκρηκτική τη γεύση του τιραμισού. Mαθαίνουμε, επίσης, χρήσιμες πληροφορίες και tips μαγειρικής, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για τη διατροφική αξία κάθε συνταγής.

Ξένη ταινία

«Οταν γνώρισα την Πόλι»

STAR, 00.15

Ο Ρούμπεν Φέφερ είναι ένας άνθρωπος που φοβάται να ρισκάρει. Οταν η γυναίκα του Λίζα τον εγκαταλείπει στον μήνα του μέλιτος για τον μυώδη εκπαιδευτή scuba diving, τα σχέδιά του για τη ζωή και την αγάπη καταστρέφονται. Η ευκαιρία του δίνεται όταν επιστρέφει στη ζωή του η παιδική του φίλη Πόλι, που τρελαίνεται για την περιπέτεια και το ρίσκο και επιβάλλει στη ζωή του Ρούμπεν επικίνδυνα σπορ, πικάντικα φαγητά και λάτιν χορούς, με ξεκαρδιστικές συνέπειες βέβαια. Μπορεί ο Ρούμπεν, που του αρέσει να είναι όλα υπό απόλυτο έλεγχο, να αλλάξει πραγματικά και να ζήσει απλά τη στιγμή; Πρωταγωνιστούν οι Μπεν Στίλερ, Τζένιφερ Ανιστον, Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Αλεκ Μπόλντουιν, Ντέμπρα Μέσινγκ. (ΗΠΑ, 2004, 85′)