Ο «μήνας του μέλιτος» Μακρόν – Τραμπ έλαβε τέλος

epa07157693 US President Donald J. Trump (R) shakes hands with French President Emmanuel Macron (2-L) next to German Chancellor Angela Merkel (L) as he arrives with his wife US First Lady Melania Trump (2-R) to attend an international ceremony for the Centenary of the WWI Armistice of 11 November 1918 at the Arc de Triomphe, in Paris, France, 11 November 2018. Heads of State and Government commemorate their fallen soldiers in France. EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT (File: 20309314.jpg )

Για τον Εμανουέλ Μακρόν ήταν αναμφίβολα μια δύσκολη στιγμή, μια «πύρρειος νίκη έναντι του Τραμπ» όπως τιτλοφορείται το άρθρο γνώμης της «Washington Post», που σχολιάζει την πρόσφατη επίσκεψη του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Γαλλία και όχι άδικα. Προτού καν πατήσει το πόδι του επί γαλλικού εδάφους, μέσα από το αεροπλάνο, ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Twitter έβαλε για πρώτη φορά στο στόχαστρο τη σύμμαχο χώρα: «Ο γάλλος πρόεδρος προτείνει να αποκτήσει η Ευρώπη τις δικές της στρατιωτικές δυνάμεις ώστε να προστατεύεται από την Αμερική, την Κίνα, τη Ρωσία. Είναι μεγάλη προσβολή», έγραψε, αφήνοντας άφωνους πολιτικούς σχολιαστές. Το θέμα αποδόθηκε σε μια παρεξήγηση και αποσοβήθηκε κακήν κακώς. Η εκατέρωθεν ψυχρότητα κατέστη σαφής στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μόλις οι δύο άνδρες συναντήθηκαν έσφιξαν τα χέρια τους για χάρη της ευγένειας και με δυσκολία χτύπησε ο ένας τον άλλον ελαφρά στον ώμο. Ενα σφιχτό χαμόγελο μόλις και με το ζόρι εμφανίστηκε στο πρόσωπό τους και δεν αντάλλαξαν ούτε καν τις εθιμοτυπικές φιλοφροσύνες. «Μέχρι εδώ ήταν η όποια φιλία τους», «ο μήνας του μέλιτος της διατλαντικής συμμαχίας έληξε έπειτα από μια πολλά υποσχόμενη αρχή» σχολίαζε σύσσωμος ο διεθνής Τύπος. Τη συνέχεια έδωσε και πάλι ο Τραμπ, ο οποίος χωρίς καν να κρατήσει τα προσχήματα, σνόμπαρε επιδεικτικά το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Ειρήνη με οικοδεσπότη τον γάλλο ομόλογό του. Αφού βρέθηκε στο αμερικανικό στρατιωτικό κοιμητήριο Suresnes σε μια επίσκεψη εκτός επίσημου προγράμματος, αναχώρησε λίγη ώρα αργότερα για την Ουάσιγκτον καθιστώντας σαφές ότι δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να βρει κοινό έδαφος με την Ευρώπη. Την αρνητική περιρρέουσα ατμόσφαιρα ήρθε να επιβεβαιώσει το «τιτίβισμα» του Μακρόν πως: «Οι παλιοί δαίμονες ξυπνούν ξανά. Νέες ιδεολογίες χειραγωγούν τις θρησκείες και η ιστορία απειλεί να επαναλάβει τις τραγωδίες της. Ας υποσχεθούμε για άλλη μια φορά ως έθνη να εξασφαλίσουμε ότι η ειρήνη είναι η ύψιστη προτεραιότητα, πάνω απ’ όλα, επειδή γνωρίζουμε τι κοστίζει». Τις όποιες ελπίδες είχαν εναποθέσει διεθνείς παρατηρητές στην επίθεση γοητείας του γάλλου προέδρου προς τον Τραμπ, όταν ο πρώτος ανέλαβε την προεδρία της Γαλλίας, έχουν σβήσει προ πολλού. Κάθε ενέργεια αλλά και η συνολική συμπεριφορά του Τραμπ καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες του Μακρόν έχουν πέσει στο κενό ενώ ταυτόχρονα «δείχνουν πόσο επικίνδυνο είναι για οποιονδήποτε πολιτικό ηγέτη να συνδέει τη φήμη του με τις μεταβολές της διάθεσης του αμερικανού προέδρου» όπως σχολιάζουν οι «New York Times». «Ο κ. Μακρόν αντιλαμβάνεται τη σημασία διατήρησης της σχέσης των δύο χωρών» αναφέρει η Κάρεν Ντόνφριντ, πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Marshall στις Ηνωμένες Πολιτείες και συμπληρώνει ότι: «Στο εσωτερικό της Γαλλίας ίσως να είναι καλύτερο για εκείνον το γεγονός ότι η σχέση του με τον Τραμπ έχει εμφανώς παγώσει». «Η ορατή περιφρόνηση του Τραμπ για τους συμμάχους σε ό,τι αφορά το εμπόριο, τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την αποχώρησή του από τη συμφωνία του κλίματος είναι θέματα ταπεινωτικά για τον Μακρόν» αναφέρει ο Μαρκ Λεονάρ, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, ενώ άλλοι αναλυτές αναφέρουν ότι ο Τραμπ πέταξε εν τέλει από την Ουάσιγκτον προς το Παρίσι για να καταδείξει ακριβώς το χάος που τον χωρίζει από τους ευρωπαίους εταίρους του, πλην των γνωστών λαϊκιστών όπως σε Πολωνία και Ουγγαρία ή αλλού. Εκεί όπου βρίσκει άξιους μιμητές, τείνει και χείρα φιλίας.