Το vima.gr προτείνει για το Σάββατο 3 Νοεμβρίου

Ψυχαγωγική εκποµπή

«DOT.» ΣΚΑΪ, 17.20

Dream it. Do it! Το μότο που μας καλούν να ακολουθήσουμε τα Σαββατοκύριακα η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Μαζί με μια ανανεωμένη ομάδα ταλαντούχων ανθρώπων παρουσιάζουν ένα τηλεοπτικό «περιοδικό», πλούσιο σε θέματα.

Ελληνική ταινία

«Μικρά Αγγλία» ALPHA, 22.00

Ανδρος, α’ μισό του 20ού αιώνα. Η νεαρή Ορσα είναι μυστικά ερωτευμένη με τον υποπλοίαρχο Σπύρο Μαλταμπέ και ο κλειστός της χαρακτήρας δεν επιτρέπει σε κανέναν να το γνωρίζει. Από την άλλη, η μικρότερη αδερφή της, Μόσχα, δεν κρύβει ότι θέλει να φύγει από την Ανδρο, για να αποφύγει τη μοίρα των γυναικών του νησιού, που τις θέλει να παντρεύονται ναυτικούς που λείπουν συνεχώς. Οταν όμως η μητέρα τους, μια δυναμική όσο και χειριστική γυναίκα, αποφασίζει ότι ήρθε ο καιρός να τις παντρέψει, θα παραμερίσει το συναίσθημα και θα βάλει πάνω απ’ όλα το συμφέρον. Πρωταγωνιστούν οι Πηνελόπη Τσιλίκα, Σοφία Κόκκαλη, Ανέζα Παπαδοπούλου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μάξιμος Μουμούρης, Βασίλης Βασιλάκης, Χρήστος Καλαβρούζος, Ειρήνη Ιγγλέση, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Αγγελική Παπαθεμελή, Χρύσα Παπαϊωάννου, Κατερίνα Αντωνακάκη, Ζωή Λιανοστάθη, Κλέα Σαμαντά, Βασίλης Πομώνης. (Ελλάδα, 2013, 132′)

Ξένη ταινία

«Το δικό µας βαλς» ΕΡΤ1, 23.50

Οταν η 28χρονη Μάργκο γνωρίζει τον Ντάνιελ, η χημεία τους είναι άμεση και έντονη. Η Μάργκο όμως αναγκάζεται να καταπιέσει την ξαφνική αυτή έλξη, μια κι έχει έναν ευτυχισμένο γάμο με τον Λου. Οταν η Μάργκο μαθαίνει πως ο Ντάνιελ μένει στην άλλη πλευρά του δρόμου από το σπίτι τους, η σιγουριά της οικογενειακής της ζωής θρυμματίζεται. Αυτή και ο Ντάνιελ ξεκλέβουν στιγμές, κατά τη διάρκεια του καυτού καλοκαιριού στο Τορόντο, με τον ερωτισμό τους όμως να κλιμακώνεται εξαιτίας της εγκράτειάς τους. Πρωταγωνιστούν οι Μισέλ Γουίλιαμς, Σεθ Ρόγκεν, Σάρα Σίλβερμαν, Λουκ Κίρμπι, Ααρον Εϊμπραμς, Ντάμιεν Ατκινς, Βανέσα Κάρτερ, Τζένιφερ Ποντέμσκι. (Καναδάς, 2011, 108′)