Ύποπτο δέμα με παραλήπτη τον Τομ Στάγιερ εντόπισε το FBI

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία των ΗΠΑ εντόπισε ένα ύποπτο δέμα που είχε σταλεί στον δισεκατομμυριούχο Τομ Στάγιερ από την Καλιφόρνια, έναν Δημοκρατικό ακτιβιστή γνωστό για τις πολιτικές διαφημίσεις του με τις οποίες ζητά να ξεκινήσει η διαδικασία καθαίρεσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το FBI ανακοίνωσε μέσω του Twitter ότι εντόπισε το δέμα το βράδυ της Πέμπτης, μία εβδομάδα αφότου οι αρχές συνέλαβαν στη Φλόριντα τον Σίζαρ Σέιοκ με την κατηγορία ότι έστειλε παγιδευμένα δέματα σε στελέχη και υποστηρικτές του Δημοκρατικού κόμματος.

“The FBI has confirmed a package was recovered last night in California, similar in appearance to the others, addressed to Tom Steyer.”

— FBI (@FBI) November 2, 2018