Ο Τραμπ στόχος των μυστικών υπηρεσιών από το 1977

Οι τρεις επισκέπτες της αμερικανικής μεγαλούπολης προέρχονταν από το πρώην ανατολικό μπλοκ και έμοιαζαν εντελώς παράταιροι καθώς στέκονταν μπροστά από τον επιβλητικό Πύργο Τραμπ στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Ηταν Σεπτέμβριος του 1989 και επικεφαλής αυτής της ιδιότυπης τρόικας ήταν ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού στην περιφέρεια Ζλιν της Τσεχοσλοβακίας, ονόματι Φράντισεκ Τσούμπα. Τον Τσούμπα συνόδευαν ο υποδιευθυντής του, Μίροσλαβ Κοβάρικ, και ο επικεφαλής των αγροτών για το κομμουνιστικό κόμμα, Παβέλ Τσμόλικ. Αφού περπάτησαν μέσα στο πολυτελές λόμπι του ουρανοξύστη, οι τρεις άνδρες πήραν το ασανσέρ για να ανέβουν στον όροφο του διευθύνοντος συμβούλου. Το ραντεβού τους ήταν με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, διάσημο, για το σιδηρούν παραπέτασμα, καπιταλιστή επιχειρηματία. Για την Τσεχοσλοβακία ωστόσο, και κατ’ επέκταση για τη Μόσχα, ο Τραμπ ήταν πολλά περισσότερα: ένας εύρωστος και ανερχόμενος άνδρας των επιχειρήσεων, που φιλοδοξούσε να ηγηθεί της ισχυρότερης δύναμης του πλανήτη. Της δύναμης με την οποία η τότε Σοβιετική Ενωση βρισκόταν σε έναν αβυσσαλέο ανταγωνισμό σε όλα τα επίπεδα. Τα αρχεία της StB Η επίσκεψη των τριών Τσεχοσλοβάκων στον Πύργο Τραμπ δεν θα μπορούσε να μείνει απαρατήρητη από την Πράγα και ίσως – μολονότι αυτή η λεπτομέρεια δεν διευκρινίζεται – να είχε ενορχηστρωθεί από τη μυστική υπηρεσία πληροφοριών StB της χώρας. Αυτό όμως που αποκαλύπτουν αρχεία της StB, τα οποία φέρνει στο φως σήμερα η βρετανική εφημερίδα «Guardian», ήταν ότι ο Τραμπ είχε μπει στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών αρκετά χρόνια νωρίτερα. Η Πράγα είχε ξεκινήσει να παρακολουθεί τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ από το 1977, το έτος δηλαδή που ο μεγιστάνας παντρεύτηκε την Ιβάνα Ζελνίτσκοβα, που είχε γεννηθεί στην Τσεχοσλοβακία. Τα νέα του γάμου τους έφθασαν στην πατρίδα και σύμφωνα με τον «Guardian» ο πατέρας της, Μίλος Ζελνίτσεκ, φρόντιζε να παρέχει στο καθεστώς πληροφορίες για τα ταξίδια της κόρης του στις ΗΠΑ αλλά και τις επιχειρήσεις του γαμπρού του, που αναπτύσσονταν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Το ταξίδι στη Μόσχα Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 η Μόσχα μπήκε και αυτή για τα καλά στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα, το καλοκαίρι του 1987 το ζεύγος Τραμπ επισκέφθηκε τη Μόσχα και το Λένινγκραντ, κατόπιν προσωπικής πρόσκλησης του σοβιετικού πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον, Γιούρι Ντιμπινίν, και λίγο μετά από εκείνο το ταξίδι ο αμερικανός μεγαλοεπιχειρηματίας ανακοίνωσε ότι σκέφτεται να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, πυκνώνοντας τις εμφανίσεις του στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει οι Σοβιετικοί ήταν ότι ο Τραμπ ήθελε να λάβει μέρος στις εκλογές του 1996 και πως ο ίδιος πίστευε ότι θα βγει νικητής. Το εύρος αυτής της επιχείρησης-σύμπραξης κατασκοπείας Τσέχων και Ρώσων δεν έγινε ποτέ γνωστό στην πραγματικότητα, μιας και τα περισσότερα ντοκουμέντα καταστράφηκαν από την StB μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού. Ωστόσο, σύμφωνα με υπομνήματα του αρχηγού της KGB, Βλαντίμιρ Κριούτσκοφ, στη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 το ενδιαφέρον των Σοβιετικών επικεντρώθηκε σε Αμερικανούς της οικονομικής ελίτ και δη σε άτομα με ροπή στον ναρκισσισμό, στη ματαιοδοξία, στην απιστία, στη διαφθορά και κυρίως στη φτωχή αναλυτική σκέψη. Ο Τραμπ ήταν ο τέλειος στόχος. Οι οικογενειακοί δεσμοί αλλά και κάθε είδους επαφή που διέθετε ο αμερικανός επιχειρηματίας με τη χώρα τους ήταν βούτυρο στο ψωμί τους προκειμένου να αποσπούν τις πληροφορίες που ήθελαν σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον, την αμερικανική οικονομία αλλά και τις δραστηριότητες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.