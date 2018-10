Το vima.gr προτείνει για την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

Ψυχαγωγική εκπομπή

«DOT»

ΣΚΑΪ, 17.20

Dream it. Do it! Το μότο που μας καλούν να ακολουθήσουμε τα Σαββατοκύριακα η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Μαζί με μια ανανεωμένη ομάδα ταλαντούχων ανθρώπων παρουσιάζουν ένα τηλεοπτικό «περιοδικό», πλούσιο σε θέματα.

Ελληνική ταινία

«Ο βασιλιάς»

ΕΡΤ2, 23.15

Ο 35άχρονος Βαγγέλης αποφυλακίζεται, έχοντας εκτίσει την ποινή του για κατοχή και χρήση ναρκωτικών. Είναι αποφασισμένος να ξεκόψει από το σκοτεινό παρελθόν του και ν’ αλλάξει ζωή. Ετσι, δοκιμάζει να κάνει μια καινούργια αρχή στο κτήμα του πατέρα του, στην Πελοπόννησο. Οι κάτοικοι της περιοχής τον υποδέχονται αρχικά με καχυποψία, που γρήγορα μετατρέπεται σε εχθρότητα. Η προσπάθειά του να αντιμετωπίσει το εχθρικό περιβάλλον εξομαλύνει την κατάσταση και ο Βαγγέλης μοιάζει να εντάσσεται στην τοπική κοινωνία. Οταν όμως θα εμφανιστεί στη ζωή του η Μαρία, μια κοπέλα που γνωρίζει το παρελθόν του, εκείνος θα οδηγηθεί σε μια κάθετη σύγκρουση με τους γύρω του. Πρωταγωνιστούν οι Βαγγέλης Μουρίκης, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Μηνάς Χατζησάββας, Γιάννης Ζουγανέλης, Μπάμπης Γιωτόπουλος, Βιβή Κόκκα, Ευαγγελία Ανδρεαδάκη, Τάσος Νούσιας, Αννα Βαγενά, Χρήστος Σκορδάς, Ερασμία Τσόπελα, Περικλής Λιανός, Κωνσταντίνος Καλοκαιρινός, Ευαγγελία Ανδρεαδάκη, Δήμητρα Χατούπη, Αντώνης Αλεξίου. (Ελλάδα, 2002, 130′)

Ξένη ταινία

«Οι τρεις σωματοφύλακες»

STAR, 17.40

Ο νεαρός και παράτολμος Ντ’ Αρτανιάν ενώνει τις δυνάμεις του με τους τρεις βετεράνους σωματοφύλακες, Aθω, Πόρθο, Aραμι. Μαζί βάζουν σκοπό να σταματήσουν τις βλέψεις του μοχθηρού καρδιναλίου Ρισελιέ για τον θρόνο της Γαλλίας και να τον εμποδίσουν να βυθίσει την Ευρώπη στον πόλεμο. Πρωταγωνιστούν οι Μάθιου Μακ Φέντιεν, Μίλα Γιόβοβιτς, Ορλάντο Μπλουμ, Κρίστοφ Βαλτς, Λόγκαν Λέρμαν, Μαντς Μίκελσεν, Λουκ Εβανς, Ρέι Στίβενσον. (Γερμανία/Γαλλία/Βρετανία/Αμερική, 2011, 98′)