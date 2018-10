Βαθμολογία

5: εξαιρετική 4: πολύ καλή 3: καλή

2: ενδιαφέρουσα 1: μέτρια

0: απαράδεκτη

«Ψυχρός Πόλεμος»

(«Zimna wojna» / «Cold war», Πολωνία / Γαλλία / Αγγλία, 2018). Δραματική του Πάβελ Παβλικόφσκι

Ο Ψυχρός Πόλεμος μέσα από τα μάτια και την ιστορία δύο ερωτευμένων Πολωνών. Κάπως έτσι, μέσα σε μία φράση, θα μπορούσες να χαρακτηρίσεις την τελευταία, υπέροχη ασπρόμαυρη ταινία του πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι για την οποία κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο τελευταίο φεστιβάλ των Καννών. Τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούν είναι μια ταλαντούχα τραγουδίστρια (Τζοάνα Κούλιγκ) και ένας μουσικός ο οποίος από καθοδηγητής, μέντορας και δάσκαλός της θα γίνει εραστής της (Τόμας Κοτ).

Η ιστορία τους αρχίζει στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και καταλήγει στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Θα είναι μια πορεία γεμάτη τρομερές δοκιμασίες και για τους δύο, προερχόμενες από το καταπιεστικό κοινωνικοπολιτικό σύστημα στο οποίο η μοίρα τούς ανάγκασε να ζήσουν. Βαρσοβία, Παρίσι, Ζάγκρεμπ. Αυτομόληση στη Δύση, προδοσία, απιστία, επιστροφή στην πατρίδα, σύλληψη, φυλακή…

Και μέσα σε αυτό το πανδαιμόνιο, ένας ερωτικός πυρήνας που εν τέλει όχι μόνον δεν ξεθυμαίνει, αλλά ενώνει τα δύο αυτά πλάσματα, ακόμα και όταν δεν βρίσκονται μαζί. Ερωτας ισχυρός σαν ατσάλι, ικανός αν όχι να ξεπεράσει, σίγουρα να αντέξει κάθε πρόβλημα και ο σκηνοθέτης εμμένει σε αυτόν φτιάχνοντας εικόνες που γοητεύουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα μόνιμης μελαγχολίας, στην οποία συνδράμουν οι λανθασμένες αποφάσεις, οι ενοχές, η μετάνοια. Μέσα σε λιγότερο από μιάμιση ώρα ο σκηνοθέτης λέει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για τον Ψυχρό Πόλεμο στην καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Το δίχως άλλο, ένα διαμάντι της νέας κινηματογραφικής σεζόν.

Βαθμολογία: 4

ΑΘΗΝΑ: ΝΙΡΒΑΝΑ – ΙΝΤΕΑΛ – ΟΣΚΑΡ – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΙΓΛΗ – ΑΤΛΑΝΤΙΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ – ΣΙΝΕΡΑΜΑ – ΣΙΝΕΑΚ – WEST CITY – ΒΑΡΚΙΖΑ ΘΕΣ/ΚΗ: ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ – ΟΛΥΜΠΙΟΝ

«Ταξιδεύοντας με τον Μίκη»

(«Dance Fight Love Die: With Mikis On the Road», Γερμανία / Ελλάδα, 2017). Ντοκιμαντέρ του Αστέρη Κούτουλα

Πλημμυρισμένο από στιγμές συναυλιών του Μίκη Θεοδωράκη σε σημεία όλου του κόσμου (Σίδνεϊ, Ιερουσαλήμ, Ζυρίχη, Αγία Πετρούπολη κ.α.), με σύντομες εξομολογήσεις του αλλά και με χορευτικά κεφάλαια γυρισμένα ειδικά για την ταινία, το πειραματικό αυτό φιλμ αποπειράται να συμπυκνώσει σε ελάχιστο χρόνο το μεγαλείο της προσωπικότητας του συνθέτη αλλά και το πώς η μουσική του εξακολουθεί να επηρεάζει τις νεότερες γενιές (υπάρχουν εμβόλιμα χορευτικά νούμερα στα οποία κυριαρχεί το σώμα του Στάθη Παπαδόπουλου). Οπως συμβαίνει σε τέτοιου τύπου εγχειρήματα, τα πιο γοητευτικά σημεία αφορούν τις προσωπικές ιστορίες του Θεοδωράκη, το πώς ο πατέρας του τον «μύησε στα άστρα», το πώς μικρός δεν καταλάβαινε «γιατί δεν μπορούσα να πετάξω», ή η χιουμοριστική ανάλυσή του για τη «σοκολάτα των Σοβιετικών Αλπεων» που κάποια στιγμή τρώει. Ο Κούτουλας δούλεψε με κινηματογραφημένο υλικό για τον Μίκη που ο ίδιος είχε τραβήξει τα τελευταία 30 χρόνια και ξεπερνά τις 600 ώρες. Είναι προφανές ότι η επιλογή των αποσπασμάτων δεν έγινε εύκολα, όμως αυτό που βλέπουμε στην οθόνη είναι ένας αξιόλογος φόρος τιμής προς τη σπουδαία αυτή προσωπικότητα που δεν έπαψε ποτέ να μας εκπλήσσει, τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως άνθρωπος.

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΑΛΚΥΟΝΙΣ – ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ – ΟΝΕΙΡΟ (ΡΕΝΤΗ)

«Ο τελευταίος παρτιζάνος»

(Ελλάδα, 2018). Ντοκιμαντέρ του Ανδρέα Χατζηπατέρα

«Η ζωή μου δεν είναι η σημαία!» απαντά ο Μανώλης Γλέζος στον μαθητή που τον ρωτά για το περίφημο τόλμημά του, όταν στην υπό γερμανική Κατοχή Αθήνα κατέβασε τη σημαία των ναζιστών από την Ακρόπολη. Και πράγματι δεν ήταν, όμως είναι στη φύση του ανθρώπου να αναρωτιέται για τις πράξεις των ηρώων, με αποτέλεσμα αυτό το περιστατικό να τον έχει ακολουθήσει σε όλη του τη ζωή. Εξομολογητικός και ανθρώπινος, ακόμη και χιουμορίστας (ενίοτε καθοδηγεί ο ίδιος τον σκηνοθέτη, καθότι, όπως του λέει, η πείρα του από τέτοιες κινηματογραφήσεις είναι τεράστια), ο Μανώλης Γλέζος ξεφυλλίζει σαν λεύκωμα φωτογραφιών την ψυχή του μπροστά στον φακό του Χατζηπατέρα και αυτές είναι οι πιο δυνατές στιγμές ενός ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτό το ζωντανό παράδειγμα ενεργού πολίτη, ο οποίος σε όλη του τη ζωή προασπίστηκε την ελευθερία, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: ΔΑΝΑΟΣ – ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ – ΤΡΙΑΝΟΝ ΘΕΣ/ΚΗ: ΦΑΡΓΚΑΝΗ

«Τυφλό σημείο»

(«Blindspotting», ΗΠΑ, 2018). Κοινωνική περιπέτεια του Κάρλος Λόπεζ Εστράδα

Αντιρατσιστικό δράμα με δραματουργικό χώρο το Οουκλαντ της Καλιφόρνιας και πυρήνα τη σχέση δύο φίλων, ενός μαύρου που έχει κάνει φυλακή (Nταβίντ Ντιγκς) και ενός λευκού που συμπεριφέρεται σαν ράπερ (θυμίζει λίγο τον Εμινεμ) και κάνει ό,τι μπορεί για να μπει στη φυλακή (Ραφαέλ Κασάλ). Το γεγονός ότι ο μαύρος υπήρξε μάρτυρας της δολοφονίας ενός ανθρώπου από αστυνομικό φτιάχνει τον σεναριακό ιστό της ταινίας προσδίδοντας στην ατμόσφαιρά της μια ιδέα από θρίλερ σε συνδυασμό με τον κοινωνικό σχολιασμό στον οποίον ο σκηνοθέτης Κάρλος Λόπεζ Εστράδα στοχεύει (και πετυχαίνει). Παρά τη σοβαρότητα του όλου εγχειρήματος πάντως, η ταινία διακρίνεται από ανάσες πηγαίου χιούμορ που αναπτύσσεται ανάμεσα στους δύο κεντρικούς ήρωές της οι οποίοι είναι και οι σεναριογράφοι της.

Βαθμολογία: 2 ½

ΑΘΗΝΑ: ODEON ΟΠΕΡΑ – VILLAGE ΡΕΝΤΗ ΘΕΣ/ΚΗ: ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ

«Οι εντιμότατοι κλέφτες»

(«King of thieves», Αγγλία, 2018). Περιπέτεια του Τζέιμς Μαρς

Ηλικιωμένοι κακοποιοί του Λονδίνου με αρχηγό τον Μάικλ Κέιν αποφασίζουν να επανέλθουν σε αυτό που ξέρουν να κάνουν πολύ καλά με μια φιλόδοξη διάρρηξη. Η ταινία δεν τους ωραιοποιεί αλλά τους παρουσιάζει σαν πραγματικά καθάρματα του υποκόσμου, έτοιμα (παρά την προχωρημένη ηλικία τους) να πουλήσουν ανά πάσα στιγμή τους συνεργάτες τους. Αυτή είναι και η μόνη πρωτοτυπία μιας ταινίας που δεν ακολουθεί το πρότυπο του χαριτωμένου buddy movie (όπως π.χ. το περυσινό «Εκδίκηση με στυλ», επίσης με τον Κέιν) αλλά δυστυχώς πάσχει σε ρυθμό και κινείται με την ίδια δυσκολία που κινούνται οι ήρωές της. Στα υπόλοιπα μέλη της σπείρας θα βρούμε τον Τομ Κόρτνεϊ, τον Τζιμ Μπρόντμπεντ και τον Ρέι Γουίνστοουν.

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: VILLAGE MALL – VILLAGE PENTH – VILLAGE ΦΑΛΗΡΟ – ODEON STARCITY – ODEON ΙΛΙΟΝ – EMΠΑΣΥ – ODEON ΓΛΥΦΑΔΑ – ABANA – ΓΑΛΑΞΙΑΣ – ΣΠΟΡΤΙΓΚ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: VILLAGE COSMOS – ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ – ODEON MAKEΔONIA

«Mandy»

(ΗΠΑ, 2018). Θρίλερ του Πάνου Κοσμάτου

Βυθισμένο σε μια έντονη, σχεδόν υπνωτική απόχρωση κόκκινου και κοιτάζοντας λοξά το παρελθόν με αναφορές σε ταινίες όπως το «Wicker man», το «Hellraiser» ή ο «Σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι», το φιλμ αρχικά δείχνει να αποτελεί μια φρέσκια πρόταση στο είδος του τρόμου. Σύντομα οι προθέσεις του δεν ξεφεύγουν από την καθαρόαιμη, χιλιοειπωμένη περιπέτεια εκδίκησης με τον Νίκολας Κέιτζ λουσμένο επί μονίμου βάσεως στο αίμα να προσπαθεί πάρει πίσω το αίμα της αγαπημένης του (Αντρέα Ράισμπορο), θύμα διεστραμμένων αιρετικών.

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: VILLAGE ΡΕΝΤΗ – ΔΑΝΑΟΣ – ΖΕΑ – ΝΑΝΑ – ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΑΚΟΥΡΑ – CINEMA ONE

«Η διαπαιδαγώγηση της Κάμερον Ποστ»

(«The miseducation of Cameron Post»). Κοινωνικό δράμα της Ντεζιρέ Ακαβάν

Ο χριστιανισμός ως τρόπος για να αντιμετωπίσεις το αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας και να εξιλεωθείς!!! Οσο απίστευτο και αν ακούγεται, πάνω σε αυτή την ιδέα είναι χτισμένη αυτή η περίεργη ταινία, μεταφορά στον κινηματογράφο του μυθιστορήματος της Εμιλι Ντάνφορθ, αλλά και εμπνευσμένη από αληθινές ιστορίες.

Γιατί στην Αμερική υπάρχουν ιδρύματα τα οποία ακολουθούν την παραπάνω τακτική ακόμη και σήμερα! Το φιλμ είναι γυρισμένο εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα τέτοιο ίδρυμα «αποκατάστασης ομοφυλοφίλων» και εξετάζει την περίπτωση μιας μοναχικής κοπέλας (Κλόε Γκρέις Μόρετζ) που συμμετέχει με το ζόρι σε μια διαδικασία που ακούγεται τουλάχιστον παράλογη. Κάθε εμπόδιο για καλό ωστόσο, γιατί μέσα από αυτή την εξοργιστική κατάσταση η κοπέλα θα μπορέσει για πρώτη φορά στη ζωή της να επικοινωνήσει με άτομα που την καταλαβαίνουν και να βρει τον εαυτό της.

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΤΟΡ – ΙΛΙΟΝ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΝΔΟΡΑ – ΑΝΟΙΞΗ – ΣΠΟΡΤΙΓΚ

«Hunter killer»

(HΠΑ, 2018). Περιπέτεια του Ντόνοβαν Μαρς

Ενα πραξικόπημα στη Ρωσία, τέσσερις αμερικανοί πεζοναύτες που αναλαμβάνουν τη σωτηρία του ρώσου προέδρου και ένα αμερικανικό υποβρύχιο στα ρωσικά ύδατα που θα πρέπει να τους βοηθήσει να ξεφύγουν είναι τα συστατικά αυτής της πολεμοχαρούς στρατιωτικής περιπέτειας στην οποία δεν πυρπολούνται μόνον στρατιωτικές βάσεις Ρώσων από Ρώσους, πυρπολείται και η νοημοσύνη του θεατή. Πρωταγωνιστούν ο Τζέραλντ Μπάτλερ (ο κυβερνήτης του υποβρυχίου σε στυλ Τζον Γουέιν στα πολύ φιλοπατριωτικά του) και ο Γκάρι Ολντμαν (επιτελικός στο Πεντάγωνο, ρόλος για να περάσει η ώρα του καλού αυτού ηθοποιού).

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: ΓΑΛΑΞΙΑΣ – ΑΕΛΛΩ – ΟΛΑ ΤΑ VILLAGE – ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ – ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ – WEST CITY – ODEON ΙΛΙΟΝ – ODEON STARCITY – ΝΑΝΑ – TOWN CINEMAS – ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΘΕΣ/ΚΗ: ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ – CINEMA ONE – VILLAGE COSMOS

Προβάλλονται επίσης

Η ταινία τρόμου «Νύχτα με τις μάσκες» («Halloween») στην οποία ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν «κοιτάζει» εκ νέου την κλασική ομότιτλη ταινία του Τζον Κάρπεντερ και πάλι με πρωταγωνίστρια την Τζέιμι Λι Κέρτις.

Βαθμολογία: –

ΑΘΗΝΑ: TPIA ΑΣΤΕΡΙΑ – ODEON ΙΛΙΟΝ – ODEON STARCITY – ΟΛΑ ΤΑ VILLAGE – ΑΕΛΛΩ – ΑΘΗΝΑΙΟΝ – ΑΙΓΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΝΟΙΞΗ – ΖΕΑ – ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ – ΝΑΝΑ – ΦΟΙΒΟΣ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ – CINEMA ONE – VILLAGE COSMOS

Το κινούμενο σχέδιο «Ο γκρινιάρης».

Βαθμολογία: –

ΑΘΗΝΑ: ΟΛΑ ΤΑ VILLAGE – ODEON STARCITY – ODEON ΙΛΙΟΝ – TOWN CINEMAS – ΑΘΗΝΑΙΟΝ – ΝΑΝΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ – ΑΙΓΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: VILLAGE COSMOS – ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – CINEMA ONE – ΒΑΚΟΥΡΑ κ.α.