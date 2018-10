Ένα νεκρός και δεκάδες τραυματίες στην Αϊτή σε μαζικές διαδηλώσεις κατά τη διαφθοράς

A Haitian National Police officer pushes a protester during a march to demand an investigation into what they say is the alleged misuse of Venezuela-sponsored PetroCaribe funds, in Port-au-Prince, Haiti, October 17, 2018. REUTERS/Andres Martinez Casares

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν στα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων χιλιάδων ανθρώπων στην Αϊτή την Τετάρτη, με αφορμή ένα σκάνδαλο διαφθοράς, με την πλειονότητά τους να απαιτεί την παραίτηση του προέδρου της χώρας Ζοβενέλ Μοΐζ. Έκθεση της Γερουσίας της Αϊτής κατηγορεί πρώην κυβερνητικά στελέχη για διασπάθιση χρημάτων, κατάχρηση εξουσίας και πλαστογραφία στην υπόθεση, που αφορά το πρόγραμμα Petrocaribe — για την αγορά πετρελαίου με δανεισμό και προνομιακά επιτόκια — και εκτυλίχθηκε επί των ημερών των κυβερνήσεων των πρώην προέδρων Ρενέ Πρεβάλ και Μισέλ Μαρτελί (2008-2016). Ο Μοΐζ δεσμεύθηκε ότι η υπόθεση θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη και ότι θα εξακριβωθεί τι έχει συμβεί με τα χρήματα του προγράμματος Πετροκαρίμπε. «Όταν κλέβεις χρήματα του δημοσίου, είτε ανήκεις στην κυβέρνηση, είτε ανήκεις στην αντιπολίτευση, είτε είσαι απλός πολίτης, πρέπει να λογοδοτείς», τόνισε ο πρόεδρος της χώρας, που αποδοκιμάστηκε από διαδηλωτές. Η αντιπολίτευση της Αϊτής δεν θεωρεί πως είναι εφικτό να αποδοθεί δικαιοσύνη για την υπόθεση αυτή όσο βρίσκεται στην εξουσία ο Μοΐζ, ο οποίος συνδέεται στενά με τον Μαρτελί. Το πρόγραμμα Petrocaribe είναι μια συμμαχία χωρών της Καραϊβικής με τη Βενεζουέλα για την αγορά καυσίμων με δάνεια που έχουν χαμηλά επιτόκια και ευνοϊκούς όρους. Διαδηλωτές που κατήγγειλαν τους πολιτικούς για την κατάχρηση πέταξαν πέτρες εναντίον της αστυνομικής δύναμης που φρουρούσε τον πρόεδρο Μοΐζ αποδοκιμάζοντάς τον καθώς κατέθετε στεφάνι κι εκφωνούσε ομιλία στην τελετή για την επέτειο της δολοφονίας ενός από τους πατέρες του έθνους στο Πορτ-ο-Πρενς. Η Αϊτή παραμένει η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, με σχεδόν το 60% των 10 εκατομμυρίων πολιτών της να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, κατά στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η αϊτινή αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων στην πρωτεύουσα για να απωθήσει διαδηλωτές. Κάποιοι από αυτούς ύψωσαν οδοφράγματα από ελαστικά αυτοκινήτων και σκουπίδια βάζοντάς τους φωτιά. Δεκάδες άνδρες μονάδων αντιμετώπισης ταραχών αναπτύχθηκαν εξάλλου για να φρουρούν διάφορες επιχειρήσεις και καταστήματα στην πλούσια συνοικία Πετιόν-Βιλ της πρωτεύουσας. Ένας άνδρας σκοτώθηκε στα επεισόδια στο Πορτ-ο-Πρενς και δεκάδες τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις, ανάμεσά τους 10 αστυνομικοί, ενημέρωσαν οι αρχές, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για το πώς έχασε τη ζωή του ο διαδηλωτής. Εδώ και εβδομάδες, η οργή των πολιτών δεν σταματά να εντείνεται στην Αϊτή, με τις διαδηλώσεις να πολλαπλασιάζονται στις μεγάλες πόλεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απραξία της κυβέρνησης μπροστά στη διαφθορά.