Είναι τρελοί αυτοί οι Παρτιζάνοι! (pic)

Η αγάπη για την ομάδα είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή ενός οπαδού. Τόσο σημαντικό που ξεπερνά στην «ιεραρχία» άλλες εκδηλώσεις της ζωής που στα μάτια ενός μέσου ανθρώπου είναι πολύ ψηλότερα.

Κάπως έτσι σκέφτηκαν και ένα ζευγάρι οπαδών στη Σερβία και το Βελιγράδι. Οι δύο τους παντρεύονταν σήμερα την ώρα που η αγαπημένη τους Παρτιζάν αγωνιζόταν κόντρα στη Μόρναρ, εκτός έδρας.

Η εξέλιξη… αναμενόμενη, με τους νεόνυμφους αμέσως μετά το μυστήριο να βρίσκονται στην εξέδρα του γηπέδου όπου διεξάγονταν η αναμέτρηση μαζί με φίλους για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους Παρτιζάν.

The match is on the wedding day? No problem!

Basketball: Mornar – Partizan 14.10.2018. pic.twitter.com/oQzC13uB2N

— When Sunday Comes (@WSCsupporters) October 14, 2018