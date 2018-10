Τι κρύβεται πίσω από το ξήλωμα του αρχηγού της Interpol

ΔΙΟ ======== epa07071677 (FILE) - A handout image made available by Interpol showing Meng Hongwei, Chinese President of Interpol, speaking in Bali, Indonesia (reissued 05 October 2018). Reports on 05 October 2018 state French authorities haved started investigations following Meng Hongwei's wife reported him missing after he leaft Lyon in France to travel to China. EPA/INTERPOL / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (File: 20143281.jpg )

Πριν από έναν χρόνο ακριβώς ο αρχηγός της Interpol Μενγκ Χονγκουέι παρακολουθούσε τον πρόεδρο της χώρας του Σι Τζινπίνγκ να δηλώνει με υπερηφάνεια στον διεθνή οργανισμό ότι η Κίνα θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην επιβολή του νόμου παγκοσμίως. Η Κίνα – έλεγε ενώπιον χιλίων αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση της Interpol στο Πεκίνο – «συγκαταλέγεται μεταξύ των ασφαλέστερων χωρών στον κόσμο και τηρεί τους διεθνείς κανόνες». Σήμερα το αλλοτινό καμάρι της Κίνας βρίσκεται κρατούμενος για δωροδοκία και ανακρίνεται από την αρμόδια επιτροπή που διερευνά υποθέσεις διαφθοράς αξιωματούχων. Ο άνδρας έχει εξαφανιστεί από τις 25 Σεπτεμβρίου και το τελευταίο σημείο ζωής που έχει δώσει ήταν το γραπτό μήνυμα προς τη σύζυγό του Γκρέις Μενγκ με το οποίο την καλούσε να περιμένει την κλήση του, ενώ την ειδοποιούσε με δεύτερο μήνυμα – ένα emoticon που απεικόνιζε ένα μαχαίρι – πως βρίσκεται σε κίνδυνο. Η σύζυγός του έκτοτε απειλείται και έχει τεθεί υπό την προστασία της αστυνομίας. Προτού ακόμη γίνει ευρέως γνωστή η εξαφάνιση που δήλωσε η σύζυγος του Μενγκ, έφθασε η λιτή επίσημη ανακοίνωση από το Πεκίνο πως ο πάλαι ποτέ εκλεκτός του τελούσε υπό κράτηση, καθώς είχε παραβιάσει τον νόμο, και ακολούθως αυτή της Interpol που ενημέρωνε για την παραίτησή του με άμεση ισχύ. Θύμα της καταστολής του Κομμουνιστικού Κόμματος Πρόκειται για τον τελευταίο υψηλόβαθμο αξιωματούχο – διετέλεσε μεταξύ άλλων αρχηγός της αντιτρομοκρατικής και υφυπουργός Δημόσιας Τάξης της Κίνας – ο οποίος πέφτει θύμα της καταστολής του Κομμουνιστικού Κόμματος της χώρας, ενώ η υπόθεση αποτελεί καίριο πλήγμα στις προσπάθειες του Πεκίνου να δείξει ότι είναι έτοιμο να αναλάβει την κάλυψη ανάλογων θέσεων σε διεθνείς οργανισμούς. Σε σύσκεψη υψηλόβαθμων στελεχών, ο διάδοχός του στο υπουργείο Ζάο Κέζι απαριθμούσε τις κατηγορίες εναντίον του, χωρίς ωστόσο να δίνει λεπτομέρειες για τις υποτιθέμενες παραβιάσεις του Μενγκ, ούτε να αναφέρει εάν οι κατηγορίες εμπίπτουν στις υπουργικές του αρμοδιότητες ή σε εκείνες που άσκησε ως επικεφαλής της Interpol. Η οικογένειά του φοβάται ότι ο 64χρονος θα έχει την τύχη του μέντορά του Ζου Γιονγκάνγκ, ο οποίος υπήρξε αφεντικό των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών ασφαλείας και σήμερα βρίσκεται καταδικασμένος σε ισόβια καταναγκαστικά έργα. Σε κάθε περίπτωση, η ξαφνική και μυστηριώδης εξαφάνισή του άφησε να επικρέμαται για πολλοστή φορά ένα σύννεφο αβεβαιότητας πάνω από την τύχη και άλλων πολιτών της χώρας για ανάλογα αδικήματα, αλλά και γύρω από τους διεθνείς οργανισμούς που τα τελευταία χρόνια έχουν ομολογουμένως ανοιχθεί προς το Πεκίνο, δείχνοντας εμπιστοσύνη να αναθέτουν καίρια πόστα σε πρωτοκλασάτους αξιωματούχους του. Οπως αναφέρει η «Le Monde», ο Μενγκ ήταν ο πρώτος πολίτης της Κίνας που ηγήθηκε ενός διεθνούς οργανισμού μεγάλου εκτοπίσματος όπως είναι η Interpol και κατά τα φαινόμενα είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος της εκστρατείας του προέδρου Σι Τζινπίνγκ ενάντια στη διαφθορά. Οι συνθήκες της κράτησής του παραμένουν ασαφείς. Αγνωστο παραμένει επίσης το πού μπορεί να βρίσκεται. Κανένας, χωρίς καμία εξαίρεση, δεν είναι υπεράνω του νόμου Η έρευνα του Πεκίνου «δείχνει ξεκάθαρα την αποφασιστικότητα του συντρόφου Σι Τζινπίνγκ για την καταπολέμηση της διαφθοράς», δήλωσε ο αρμόδιος κινέζος υπουργός, συμπληρώνοντας ότι «κανένας, χωρίς καμία εξαίρεση, δεν είναι υπεράνω του νόμου. Οποιος παραβιάζει τους νόμους θα μπαίνει στο μικροσκόπιο έρευνας και θα τιμωρείται αυστηρά». Υπάρχουν και άλλοι ύποπτοι που διώκονται στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας. Το μεγαλύτερο ερώτημα σχετικά με τη μοίρα του Μενγκ είναι γιατί εν τέλει η κινεζική ηγεσία ενέκρινε την καθαίρεση ενός άνδρα τον οποίο πρότεινε να ηγηθεί της Interpol, οργάνωσης που συντονίζει δηλαδή τις δραστηριότητες επιβολής του νόμου για 192 χώρες-μέλη της. Μέχρι στιγμής παραμένει αναπάντητο, όμως η γαλλική εφημερίδα δεν αποκλείει το γεγονός ο Μενγκ να «εξουδετερώθηκε» στη βάση ενός «απατηλού», όπως λέει χαρακτηριστικά, κινήτρου. Δεν είναι εξάλλου ο πρώτος κινέζος αξιωματούχος που υποκύπτει στην περιβόητη εκστρατεία κατά της διαφθοράς που ξεκίνησε ο πρόεδρος Σι αφότου ανήλθε στην εξουσία στα τέλη του 2012. Η πολιτική του αυτή είναι εξαιρετικά δημοφιλής, έχει «τιμωρήσει» περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο στελέχη, όμως ταυτόχρονα θεωρείται από πολλούς ότι εξυπηρετεί τον αφανισμό εκείνων που αντιτίθενται στη γραμμή του Σι. Ο διορισμός του είχε σίγουρα την τελική έγκριση του ίδιου του κινέζου προέδρου – το υπουργείο Δημόσιας Τάξης είναι ένας από τους πυλώνες ελέγχου του Κομμουνιστικού Κόμματος – και η διαφθορά στην κορυφή του φέρει την οσμή της πολιτικής προδοσίας. Το ξήλωμά του όμως αποτελεί ταυτόχρονα ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η βούληση του προέδρου Σι για τον απόλυτο έλεγχο προσφέρει ελάχιστη ασφάλεια στους λειτουργούς του ακόμα κι αν αυτοί εκπροσωπούν παγκόσμιους οργανισμούς στο εξωτερικό όπως η Interpol. Πριν από δύο ημέρες πάντως εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η δέσμευση του Πεκίνου για τη διεθνή αστυνομική συνεργασία δεν πρόκειται να αμαυρωθεί από την υπόθεση Μενγκ, προσθέτοντας ότι ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ως υπεύθυνη μεγάλη δύναμη η Κίνα θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο που πρέπει να έχει στις διεθνείς υποθέσεις.