Μάικ Τζέιμς: «Nα εκτιμάτε τους παίκτες του Παναθηναϊκού»

Ο Μάικ Τζέιμς αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό μετά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τώρα είναι μέλος της Ολύμπια Μιλάνο. Ο Αμερικανός γκάρντ είναι από τους λίγους ξένους παίκτες που λατρεύτηκαν από τους οπαδούς του «τριφυλλιού» τα τελευταία χρόνια και όπως είναι λογικά θα ήθελαν να ξαναδούν τον 28χρονο άσο να ξαναφοράει την πράσινη φανέλα.

Μάλιστα, ένας φίλαθλος των «πρασίνων» το πήγε και ένα βήμα πιο πέρα την συζήτηση, καθώς πρότεινε στον Μάικ Τζέιμς μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter να γίνει ανταλλαγή μεταξύ αυτού και του Λούκα Λεκαβίτσιους.

Η απάντηση του Τζέιμς ήταν αφοπλιστική και ξεκάθαρη τονίζοντας: «Νομίζω πως πρέπει να εκτιμάτε τους παίκτες που βρίσκονται στην ομάδα σας αυτή τη στιγμή και να στηρίξετε τον Λεκαβίτσιους».

I think you should appreciate who is on your team now and support the homie. https://t.co/nipAQPLMQi

— Mike James (@TheNatural_05) October 8, 2018