8 ελληνικά πανεπιστήμια στα καλύτερα του κόσμου

Οχτώ ελληνικά πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στην λίστα της Παγκόσμιας Ακαδημαϊκής Κατάταξης για το 2019, που αξιολογούνται από ένα από τα σημαντικότερα συστήματα κατάταξης πανεπιστημίων, το Times Higher Education World University Rankings (THE). Από τα οχτώ ελληνικά, το πανεπιστήμιο της Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση, ενώ φέτος στην παγκόσμια λίστα συμπεριλαμβάνεται και το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης, στην θέση 1001+.

Το πανεπιστήμιο Κρήτης διατηρεί την θέση κατάταξης 351-400, που είχε και το 2018, και ακολουθεί το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, το οποίο διατηρεί την θέση 501-600 και ανέρχεται από την 5η θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων στην δεύτερη. Στην τρίτη θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων ανεβαίνει το πανεπιστήμιο Αιγαίου, και παγκοσμίως κατέχει την θέση κατάταξης 601-800, ενώ ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη θέση 601-800, υποχωρώντας ωστόσο, από την δεύτερη θέση που βρισκόταν πέρσι, στην 4η για το 2019. Στην 5η θέση από την 3η πέρσι, έπεσε και το Οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο στην παγκόσμια κατάταξη διατηρεί την θέση 601-800. Το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται στην 6η θέση (από την τέταρτη), ενώ υποχώρησε και στην παγκόσμια κατάταξη από τη θέση 501-600 στην 601-800. Το πανεπιστήμιο Πάτρας έπεσε από την θέση 601-800 της διεθνούς κατάταξης στην 801-1000.

Η πρύτανης του πανεπιστημίου Αιγαίου, Χρυσή Βιτσιλάκη, χαιρέτισε σε ανακοίνωσή της την διάκριση του ιδρύματος, λέγοντας ότι η ανοδική πορεία του επιβραβεύει και ενθαρρύνει τις προσπάθειες της ακαδημαϊκής κοινότητας να εδραιώσει και να συνεχίσει να αναδεικνύει το ίδρυμα ως διεθνές κέντρο Αριστείας στην έρευνα και την εκπαίδευση και ότι η αναγνώριση αποτελεί σημαντικότατο κεφάλαιο για τις σπουδές και το μέλλον των φοιτητών.

Συνολικά, στην κατάταξη περιλαμβάνονται τα 1.258 καλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως, εκπροσωπούνται 86 χώρες, οι 25 από τις οποίες έχουν τουλάχιστον ένα πανεπιστήμιο μέσα στα κορυφαία 200. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης υπολογίζονται σύμφωνα με 13 δείκτες απόδοσης, που αφορούν κυρίως κριτήρια γύρω από την έρευνα, τη διδασκαλία, την επιρροή της έρευνας, την εισροή εσόδων από την βιομηχανία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διεθνή απήχηση.

Σύμφωνα με την κατάταξη του «THE» στα δέκα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου εναλλάσσονται αυτά της Βρετανίας και των ΗΠΑ. Δύο βρετανικά πανεπιστήμια κατέχουν για άλλη μία χρονιά τις κορυφαίες θέσεις. Πρόκειται για το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην πρώτη θέση και το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ στην δεύτερη. Ακολουθούν τα αμερικανικά πανεπιστήμια Stanford (3η θέση), Massachusetts Institute of Technology (4η), California Institute of Technology (5η), Harvard (6η), Princeton (7η), Yale (8η), Imperial College του Λονδίνου (9η) και το πανεπιστήμιο του Σικάγο (10η).

Παγκόσμιες πρωτοτυπίες – Πανεπιστήμιο του Ιράκ για πρώτη φορά στην κατάταξη

Για πρώτη φορά φέτος στην κατάταξη συμπεριλαμβάνεται ένα ιρακινό πανεπιστήμιο, ως ένα από τα 1.000 κορυφαία στον κόσμο. Το πανεπιστήμιο της Βαγδάτης κατέχει στην κατάταξη του 2019 την θέση 800-1000 και εμφανίζεται ιδιαίτερα επιτυχημένο στα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν την επιρροή της έρευνας και την διεθνή ερευνητική συνεργασία.

Και δεν είναι το μοναδικό που μπαίνει για πρώτη φορά στην κατάταξη. Το πανεπιστήμιο West Indies είναι το πρώτο της Τζαμάικα που εντάσσεται και μάλιστα στις θέσεις 501-600, ενώ για πρώτη φορά εμφανίζονται ακαδημαϊκά ιδρύματα από το Καζακστάν, την Τανζανία και το Νεπάλ.

Στο μεταξύ η Ιαπωνία, ξεπερνάει την Βρετανία, ως η δεύτερη περισσότερο εκπροσωπούμενη χώρα στην κατάταξη με 103 ακαδημαϊκά ιδρύματα, από 89 με το οποία συμμετείχε την προηγούμενη χρονιά.

Το πανεπιστήμιο Tsinghua της Κίνας ανήλθε οχτώ θέσεις, φτάνοντας στην 22η και ξεπερνώντας το πανεπιστήμιο του Πεκίνου, αποτελώντας έτσι το κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Κίνας για πρώτη φορά. Ταυτόχρονα, ξεπερνά και το National University της Σιγκαπούρης και γίνεται το καλύτερο πανεπιστήμιο της Ασίας, ενώ κατατάσσεται πάνω από το London School of Economics and Political Science (LSE) και το New York University.

Η Κίνα παραμένει η τέταρτη περισσότερο εκπροσωπούμενη χώρα στον πίνακα κατάταξης με 72 πανεπιστήμια (από 63), εφτά εκ των οποίων βρίσκονται στα κορυφαία 200. Οι ΗΠΑ κυριαρχούν σε συμμετοχές με 172 πανεπιστήμια, ωστόσο, η πλειοψηφία από αυτά πέφτουν ή διατηρούν τις ίδιες θέσεις στη διεθνή κατάταξη, κυρίως λόγω του παγκόσμιου ανταγωνισμού.