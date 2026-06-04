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Δημοσιεύθηκε και επίσημα από την Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η απόφαση-σταθμός που δικαιώνει με συντριπτική πλειοψηφία τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα «κόκκινα» δάνεια και γλιτώνοντας τους πολίτες από δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις.

Τι αλλάζει από σήμερα για τους δανειολήπτες

Με τη δημοσίευση της απόφασης, το σκεπτικό της οποίας ήταν ήδη γνωστό, ενεργοποιείται πλέον και επίσημα το νέο καθεστώς για τα «κόκκινα» δάνεια.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ξεκαθαρίζει οριστικά το τοπίο: ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων θα γίνεται στο εξής αποκλειστικά βάσει της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού, αρχικού ποσού του δανείου.

Το «μπλόκο» στις υπερχρεώσεις από τα funds

Μέχρι τώρα, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (funds) επεδίωκαν με κάθε τρόπο, ο υπολογισμός των τόκων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού. Η τακτική αυτή επιβάρυνε με υπέρογκα, πρόσθετα ποσά τους πολίτες, ακυρώνοντας στην πράξη την προστασία που τους παρείχε ο νόμος Κατσέλη.

Το ανώτατο δικαστήριο έβαλε οριστικό «στοπ» σε αυτές τις διεκδικήσεις, προστατεύοντας το εισόδημα χιλιάδων οφειλετών, που προσπαθούν να είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις τους.

Ηχηρό «35 έναντι 12» και άμεση ανάρτηση

Η απόφαση δημοσιεύθηκε με την ισχυρότατη πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά, γεγονός που αποτυπώνει το στέρεο νομικό υπόβαθρο της δικαίωσης των δανειοληπτών.

Εντός της ημέρας το πλήρες κείμενο: Το ακριβές κείμενο της καθαρογραφημένης απόφασης αναμένεται να αναρτηθεί μέσα στις επόμενες ώρες στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμο σε νομικούς και ενδιαφερόμενους.