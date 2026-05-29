Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό ότι ρωσικό drone έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στον Δούναβη, προκαλώντας δύο ελαφρείς τραυματισμούς.

«Τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, η Ρωσική Ομοσπονδία ξανάρχισε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία. Ένα από τα drones αυτά διείσδυσε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, παρακολουθήθηκε από ραντάρ ως το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτσι, κατόπιν συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Αν και παρεισφρήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρουμανία έχουν εντοπιστεί επανειλημμένα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αυτή είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται ότι τέτοιο οπλικό σύστημα έπληξε κατοικημένο κτίριο στη χώρα.