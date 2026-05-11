Τον κώδωνα του κινδύνου για την αντισεισμική προστασία στις περιοχές πέριξ του Κορινθιακού και όχι μόνο, έκρουσε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Ο σεισμολόγος, ο οποίος έχει επισημάνει τον κίνδυνο για μεγάλο σεισμό στην περιοχή, έθεσε εννιά ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητά της.
Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο τραγικό συμβάν πριν από ένα μήνα όταν μια γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της από πτώση μπαλκονιού.
Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Υπάρχει κατάλληλη αντισεισμική προστασία στον Κορινθιακό; Πριν ένα μήνα μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Κόρινθο από μπαλκόνι που έπεσε χωρίς σεισμό. Είναι ο Κορινθιακός έτοιμος;
Στο Αίγιο, την Κόρινθο, το Λουτράκι, τη Ναύπακτο, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο και παντού. Κρίσιμα ερωτήματα. Σε Κάθε Πόλη,
- Έχουν γίνει εφαρμοσμένες μελέτες προστασίας έναντι φυσικών κινδύνων;
- Πότε επικαιρoποιήθηκε το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης;
- Έχει γίνει συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού;
- Έχουν γίνει ασκήσεις στα σχολεία;
- Έχει γίνει καθαίρεση επικινδυνοτήτων;
- Που βρίσκεται ο προσεισμικός έλεγχος κτιρίων;
- Ανακοινώθηκε ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ κτίρια σε κάθε πόλη ελέγχθηκαν;
- Ανακοινώθηκε ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΆ χρήζουν περαιτέρω ελέγχου;
- Ανακοινώθηκε ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΆ χρήζουν προσεισμικής ενίσχυσης και ΠΟΤΕ θα γίνει αυτή;
Όταν μιλάμε για αντισεισμική προστασία μιλάμε γι’ αυτά τα θέματα.
Αναμένουμε απαντήσεις εντός των ημερών».