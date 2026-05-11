Τον κώδωνα του κινδύνου για την αντισεισμική προστασία στις περιοχές πέριξ του Κορινθιακού και όχι μόνο, έκρουσε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Ο σεισμολόγος, ο οποίος έχει επισημάνει τον κίνδυνο για μεγάλο σεισμό στην περιοχή, έθεσε εννιά ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητά της.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο τραγικό συμβάν πριν από ένα μήνα όταν μια γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της από πτώση μπαλκονιού.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Υπάρχει κατάλληλη αντισεισμική προστασία στον Κορινθιακό; Πριν ένα μήνα μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Κόρινθο από μπαλκόνι που έπεσε χωρίς σεισμό. Είναι ο Κορινθιακός έτοιμος;

Στο Αίγιο, την Κόρινθο, το Λουτράκι, τη Ναύπακτο, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο και παντού. Κρίσιμα ερωτήματα. Σε Κάθε Πόλη,

Έχουν γίνει εφαρμοσμένες μελέτες προστασίας έναντι φυσικών κινδύνων;

Πότε επικαιρoποιήθηκε το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης;

Έχει γίνει συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού;

Έχουν γίνει ασκήσεις στα σχολεία;

Έχει γίνει καθαίρεση επικινδυνοτήτων;

Που βρίσκεται ο προσεισμικός έλεγχος κτιρίων;

Ανακοινώθηκε ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ κτίρια σε κάθε πόλη ελέγχθηκαν;

Ανακοινώθηκε ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΆ χρήζουν περαιτέρω ελέγχου;

Ανακοινώθηκε ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΆ χρήζουν προσεισμικής ενίσχυσης και ΠΟΤΕ θα γίνει αυτή;

Όταν μιλάμε για αντισεισμική προστασία μιλάμε γι’ αυτά τα θέματα.

Αναμένουμε απαντήσεις εντός των ημερών».

Η ανάρτηση που έκανε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος