Για πρώτη φορα μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα, με την εκλογή της προέδρου της ΕΣΗΕΑ, Μαρίας Αντωνιάδου, στην Executive Committee (Εκτελεστική Επιτροπή) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) κατά τη διάρκεια του 32ου Παγκόσμιου επετειακού Συνεδρίου για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της στο Παρίσι.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κ. Αντωνιάδου δήλωσε: «Πρόκειται για την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς των Ενώσεων Συντακτών της Αθήνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Δώσαμε μια σκληρή μάχη με τη στήριξη του προέδρου της ΕΣΠΗΤ, Θέμη Μπερεδήμα και του προέδρου της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρη Τριανταφύλλου, προκειμένου να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Οι συνάδελφοί μας από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου ακουσαν το μήνυμά μας και εξέλεξαν την Ελλάδα στην Executive Committee της International Federation of Journalists (IFJ – ΔΟΔ). Η παρουσία της ΕΣΗΕΑ στο Παρίσι ήταν ισχυρή, καθώς απαρτιζόταν από τον αντιπρόεδρο, Γιώργο Γαβαλά και την ειδική γραμματέα, Μάχη Νικολάρα. Η παρουσία της ΕΣΗΕΑ ήταν εμβληματική, καθώς η Ένωσή μας ήταν μέσα στις τρεις πρώτες Ενώσεις παγκοσμίως που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των Γάλλων συναδέλφων για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δημοσιογραφικού κινήματος πριν από 100 χρόνια. Η θητεία ξεκινάει σε μια περίοδο έντονων διεθνών προκλήσεων και το μεγάλο ερώτημα είναι εάν θα καταφέρουμε επιτέλους να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται από τον ΟΗΕ με μία Διεθνή Σύμβαση. Δεκάδες συνάδελφοί μας δολοφονούνται, ενώ εκατοντάδες βρίσκονται φυλακισμένοι υπερασπιζόμενοι την ελευθερία του λόγου. Ο αγώνας μας για την ελευθερία και τη δημοκρατία συνεχίζεται».

Από την πλευρά του, ο ο πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ, Θέμης Μπερεδήμας, ανέφερε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους τους Έλληνες δημοσιογράφους και την Ελλάδα η εκλογή της προέδρου της ΕΣΗΕΑ, Μαρίας Αντωνιάδου, στην Executive Committee της ΔΟΔ. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι αποκτούν ισχυρή φωνή και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία προκειμένου να υπερασπιστούν τα δικαιώματα του κλάδου, την ελευθερία του Τύπου και την αμερόληπτη ενημέρωση των πολιτών. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών όλων μας, όλα αυτά τα χρόνια, και δικαίωση των αγώνων μας. Η σημαντική αυτή εκλογή είναι αυτονόητο ότι δημιουργεί μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι σε όλους τους συναδέλφους μας και ανάγκη για περαιτέρω δράσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα SLAPP’s, τα πνευματικά δικαιώματα, οι παγκόσμιες πλατφόρμες, η ασφάλεια των δημοσιογράφων, η ελευθερία του λόγου, η ανεξαρτησία και πολυφωνία του Τύπου».

Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρης Τριανταφύλλου, «πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τη Μαρία Αντωνιάδου, για την ΈΣΗΕΑ, τις ελληνικές Ενώσεις Συντακτών και φυσικά για την Ελλάδα, η οποία αποκτά και πάλι εκπρόσωπο στη ΔΟΔ, μετά από 22 χρόνια. Αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών της προέδρου της ΕΣΗΕΑ σε διεθνές επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, κάτι το οποίο το Σώμα του συνεδρίου τής αναγνώρισε και την εξέλεξε σε μία ιδιαίτερα υψηλή θέση στην Παγκόσμια Ομοσπονδία των Δημοσιογράφων».

Στο πλαίσιο της ψηφοφορίας, η Περουβιανή Zuliana Lainez Otero εξελέγη νέα πρόεδρος της International Federation of Journalists στο 32ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας στο Παρίσι. Είναι η πρώτη γυναίκα από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική που αναλαμβάνει την ηγεσία της μεγαλύτερης δημοσιογραφικής οργάνωσης στον κόσμο.

Η νεοεκλεγείσα πρόεδρος της ΔΟΔ σημείωσε: «Βρισκόμαστε σε μία δύσκολη περίοδο για τη δημοσιογραφία παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει έναν συγκλονιστικό αριθμό δημοσιογράφων να σκοτώνονται στην Παλαιστίνη, την Ουκρανία, τον Λίβανο, το Σουδάν και τη Λατινική Αμερική, κάτι πρωτοφανές στην ιστορία. Τα επίπεδα ατιμωρησίας για αυτά τα εγκλήματα είναι επίσης πρωτοφανή. Ως παγκόσμια οργάνωση, είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα εγκλήματα θα διωχθούν από τα διεθνή δικαστήρια».

Η International Federation of Journalists, που ιδρύθηκε το 1926 στο Παρίσι και σήμερα έχει έδρα τις Βρυξέλλες, αποτελεί τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική οργάνωση παγκοσμίως. Εκπροσωπεί 600.000 δημοσιογράφους και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, μέσω 187 Ενώσεων Συντακτών και συνδικάτων σε περισσότερες από 148 χώρες. Η IFJ λειτουργεί ως η διεθνής «φωνή» των δημοσιογράφων στους οργανισμούς του ΟΗΕ και στο παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα, προωθώντας την ελευθερία του Τύπου, την προστασία των δημοσιογράφων, τα εργασιακά δικαιώματα και την ασφάλεια των λειτουργών της ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.