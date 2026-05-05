Το αφήγημα περί απόλυτου ελέγχου των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και όχι από το Ιράν, αλλά και την «Επιχείρηση Ελευθερία» υπερασπίστηκαν σε ενημέρωση Τύπου από το Πεντάγωνο, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο Στρατηγός Νταν Κέιν, με τον πρώτο να υπογραμμίζει όμως ότι η εκεχειρία δεν έχει σπάσει, παρά το γεγονός ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων.

Δώρο των ΗΠΑ στον κόσμο ο έλεγχος στα Στενά

Πιο συγκεκριμένα ο Χέγκεσεθ υποστήριξε ότι το Ιράν είναι «σε δύσκολη θέση» και, παρότι ισχυρίζεται ότι ελέγχει τα Στενά, «δεν τα ελέγχει», σύμφωνα με τον υπυργό της κυβέρνησης Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει έναν «θόλο» πάνω από τα Στενά, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένα «δώρο προς τον υπόλοιπο κόσμο». Σύμφωνα με τον ίδιο ο αποκλεισμός παραμένει «απόλυτα στεγανός» και σε πλήρη ισχύ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε: «Η επιχείρηση Ελευθερία είναι αμυντικής φύσης, περιορισμένο σε εύρος και προσωρινό σε διάρκεια, με έναν και μόνο στόχο: την προστασία εμπορικών πλοίων από την ιρανική επιθετικότητα. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα χρειαστεί να εισέλθουν σε ιρανικά ύδατα ή εναέριο χώρο. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το Ιράν «θα αντιμετωπίσει συντριπτική ισχύ πυρός» εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία και εξέφρασε την προσδοκία ότι και άλλες χώρες «θα αναλάβουν δράση» για την προστασία της θαλάσσιας οδού «την κατάλληλη στιγμή». Ο επικεφαλής του Πενταγώνου δήλωσε ότι το Ιράν έχει ενεργήσει επιθετικά απέναντι σε «αθώες χώρες» των οποίων τα πλοία προσπαθούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι οι τρέχουσες ενέργειες του Ιράν είναι «χαμηλής έντασης» και, προς το παρόν, συνιστούν «παρενόχληση».

Όπως υποστήριξε: «Είπαμε ότι θα αμυνθούμε και θα το κάνουμε δυναμικά, και αυτό ακριβώς έχουμε κάνει. Το Ιράν το γνωρίζει αυτό και, τελικά, μόνο ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αποφασίσει αν κάτι συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας».

Τι συμβαίνει στο πεδίο σύμφωνα με τον Νταν Κέιν

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το όριο για την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο Κέιν απάντησε ότι πρόκειται για πολιτική απόφαση.

Από την πλευρά του ο στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται στους γείτονές του, αναφερόμενος στα χθεσινά πλήγματα στο Ομάν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σχετικά με την Επιχείρηση Ελευθερία, ανέφερε ότι το Ιράν έχει ανοίξει πυρ εναντίον εμπορικών πλοίων εννέα φορές και έχει καταλάβει δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από τότε που ανακοινώθηκε η εκεχειρία.

Ο στρατηγός Κέιν υποστήριξε ότι όλες οι ιρανικές επιθέσεις μέχρι στιγμής βρίσκονται κάτω από το όριο που θα οδηγούσε σε επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πρόσθεσε ότι περίπου 22.500 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ και δεν μπορούν να τα διασχίσουν. Είπε ότι τα εμπορικά πλοία στην περιοχή θα αρχίσουν να αισθάνονται την παρουσία της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος γύρω τους, τόσο στη θάλασσα όσο και στον αέρα.

Τέλος, τόνισε ότι οι κοινές δυνάμεις είναι «έτοιμες να επαναλάβουν μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά του Ιράν, εφόσον λάβουν σχετική εντολή.