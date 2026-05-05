Η Ρωσία έκανε γνωστό χθες Δευτέρα ότι θα εφαρμόσει μονομερώς μίνι εκεχειρία δύο ημερών προς την Ουκρανία. Η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία έχει προγραμματιστεί από την Ρωσία για την Παρασκευή 8η και το Σάββατο 9η Μαΐου, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων του ρωσικού στρατού για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα η Μόσχα απειλεί το Κίεβο με «μαζική πυραυλική επίθεση» σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις η κατάπαυση πυρός.

Μονομερής κατάπαυση πυρός και από Ουκρανία

Η ουκρανική πλευρά αντέδρασε κηρύσσοντας δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη 5η Μαΐου ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 6ης Μαΐου, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει πως «δεν είναι σοβαρό» να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Η ανταλλαγή ανακοινώσεων καταγράφεται καθώς οι ΗΠΑ διατηρούν την προσοχή τους επικεντρωμένη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κι οι προσπάθειές τους να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν πρακτικά ανασταλεί.

Η ανακοίνωση της Μόσχας

«Όπως ορίζει απόφαση του ανώτατου διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (προέδρου) Βλαντίμιρ Πούτιν, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός την 8η και την 9η Μαΐου 2026», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα μέσω MAX, πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων υποστηριζόμενης από τον κρατικό μηχανισμό.

Η απειλή της Ρωσίας στην Ουκρανία

«Αν το καθεστώς του Κιέβου αποπειραθεί να θέσει σε εφαρμογή εγκληματικά σχέδια για να παρακωλυθούν οι εορτασμοί της 81ης επετείου της νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου», πρόσθεσε.

«Προειδοποιούμε τον άμαχο πληθυσμό του Κιέβου και τους υπαλλήλους ξένων διπλωματικών αποστολών ότι είναι ανάγκη να εγκαταλείψουν την πόλη χωρίς καθυστέρηση», συμπλήρωσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία

Η Ρωσία τιμά κάθε χρόνο την ημέρα της νίκης της σοβιετικής ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945 διεξάγοντας μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, στη Μόσχα.

Ζελένσκι: Η Ρωσία φοβάται ουκρανικά drones πάνω από την κόκκινη πλατεία

Από την πλευρά του ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε χθες ότι δεν είναι «σοβαρό» να ανακοινώνεται κατάπαυση του πυρός για να επιτραπεί στη Ρωσία να γιορτάσει την επέτειο, ενώ έκρινε πως η Μόσχα «φοβάται» πως θα δει ουκρανικά drones «πάνω από την Κόκκινη Πλατεία».

«Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει κανένα επίσημο αίτημα στην Ουκρανία όσον αφορά τους όρους διακοπής των εχθροπραξιών για την οποία γίνεται λόγος σε ρωσικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X. «Ως προς αυτό, ανακοινώνουμε κατάπαυση του πυρός που θα αρχίσει τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6η Μαΐου», πρόσθεσε.

Στο Μπαχρέιν ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατόπιν μετέβη στο Μπαχρέιν, για συνομιλίες με το εμιράτο του Κόλπου με αντικείμενο τη διμερή «συνεργασία ως προς την ασφάλεια», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Νεκροί 7 άμαχοι κοντά στο Χάρκοβο

Χθες ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σκότωσε επτά αμάχους στην πόλη Μερέφα, κοντά στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ επιδρομή drone εφόρμησης σκότωσε ζευγάρι σε κοινότητα στον νότο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, το πλήγμα στην περιφέρεια Χάρκοβο έγινε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Iskander, ανακοίνωσε η περιφερειακή εισαγγελία.

Η Ουκρανία μάχεται για πάνω από τέσσερα χρόνια εναντίον της ρωσικής εισβολής και η περιφέρεια του Χαρκόβου, που γειτονεύει με τη Ρωσία, γίνεται σχεδόν καθημερινά στόχος ρωσικών επιθέσεων.

Μεγάλο μέρος της περιφέρειας καταλήφθηκε από τον ρωσικό στρατό όταν άρχισε ο πόλεμος, κατόπιν ανακαταλήφθηκε από τον ουκρανικό.

Το τμήμα της ουκρανικής επικράτειας που ελέγχει ο ρωσικός στρατός συρρικνώθηκε κατά περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Απρίλιο, κάτι που είχε να παρατηρηθεί από την ουκρανική αντεπίθεση του καλοκαιριού του 2023, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που εκπόνησε το AFP.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτέλεσε έναυσμα της πιο αιματηρής ένοπλης σύρραξης στο έδαφος της Ευρώπης από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς στις δυο χώρες.