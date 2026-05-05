Σε τροχιά σημαντικών τεχνικών έργων εισέρχεται η Γραμμή 2 του Μετρό (Ανθούπολη – Ελληνικό), καθώς από την Τρίτη 5 Μαΐου τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι εργασίες, που αφορούν στην αντικατάσταση σιδηροτροχιών και την εγκατάσταση δικτύου 5G, θα εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες, επηρεάζοντας τη λειτουργία κεντρικών σταθμών.

Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Από την Τρίτη 05/05 έως και την Πέμπτη 21/05, οι σταθμοί «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης» και «Μεταξουργείο» θα τερματίζουν τη λειτουργία τους νωρίτερα από το καθορισμένο ωράριο.

Συγκεκριμένα, από Κυριακή έως Πέμπτη, οι παραπάνω σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σταθμός «Αττική» θα παραμένει ανοιχτός αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επιβατών της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ).

Κατά τις ώρες των εργασιών, οι συρμοί της Γραμμής 2 θα κινούνται κανονικά στα τμήματα «Ανθούπολη – Σεπόλια» και «Ομόνοια – Ελληνικό».

Τα τελευταία δρομολόγια ανά σταθμό

Προκειμένου να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους, οι επιβάτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ώρες αναχώρησης των τελευταίων συρμών.

Προς Ελληνικό:

Από Σεπόλια στις 21:30

Από Αττική στις 21:32

Από Σταθμό Λαρίσης στις 21:33

Από Μεταξουργείο στις 21:34

Προς Ανθούπολη:

Από Σύνταγμα στις 21:31

Από Ομόνοια στις 21:34

Από Μεταξουργείο στις 21:36

Από Σταθμό Λαρίσης στις 21:37

Από Αττική στις 21:39

Η προσωρινή γραμμή Χ19 για την εξυπηρέτηση του κοινού

Για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης στο τμήμα που θα παραμένει κλειστό, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ19 «Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος».

Η γραμμή θα λειτουργεί από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς Άγιο Αντώνιο, τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν στάσεις σε: Ομόνοια (Αφετηρία), Μεταξουργείο, Σταθμό Λαρίσης, Κάδμου και Άγιο Αντώνιο.

Στην κατεύθυνση προς Ομόνοια, οι στάσεις θα είναι: Άγιος Αντώνιος, Κάδμου, Σταθμός Λαρίσης (επί της Δηληγιώργη), Περοκέ και Ομόνοια.

Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την ολοκλήρωση των έργων, που θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του δικτύου και τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών.