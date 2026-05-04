Η ποικιλομορφία στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών δεν είναι δημογραφική υποχρέωση, αλλά στρατηγικό πλεονέκτημα. Η πενταετής έρευνα RSM για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες (2021–2025) το επιβεβαιώνει: τα ΔΣ με διαφορετικά υπόβαθρα, εμπειρίες και δεξιότητες λαμβάνουν καλύτερες, πιο ισορροπημένες αποφάσεις και ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις της εποχής, από τον τεχνολογικό μετασχηματισμό έως το ESG.

Παρόλα αυτά, το 2025, μόλις 28% των μελών ΔΣ είναι γυναίκες, ενώ μόνο το 7% των εταιρειών έχει γυναίκα Διευθύνουσα Σύμβουλο. Και ακόμη πιο αποκαλυπτικό: μόνο το 3% των μελών ΔΣ έχει ειδίκευση στο ESG, τη στιγμή που η βιωσιμότητα έχει γίνει προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση που στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Η νομοθεσία θέτει το πλαίσιο με στόχο 40% εκπροσώπηση γυναικών έως το 2028, αλλά η πραγματική αλλαγή θα προκύψει μέσα από τη συνολική διαμόρφωση της πρέπουσας κουλτούρας και όχι απλώς από την εφαρμογή των κανόνων.

Το ίδιο ισχύει για τη διεθνή διάσταση της εταιρικής ευθύνης. Οι Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τη δέουσα επιμέλεια μετατρέπουν τις αρχές σε νομικά δεσμευτικούς κανόνες-οδηγίες που ενσωματώνονται πλέον και σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (MERCOSUR, Καναδάς, Ινδία).

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πρωτοπορούν σε αυτή τη μετάβαση δεν το κάνουν μόνο για να συμμορφωθούν. Το κάνουν γιατί το εταιρικό ήθος έχει γίνει συγκριτικό πλεονέκτημα — και η αγορά το αναγνωρίζει.