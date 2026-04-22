Η δύναμη του διεθνούς δικαίου είναι πολύ μεγάλη και κάποια στιγμή θα βρεθεί η χρυσή ισορροπία και θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι διαφορές θα επιλυθούν μέσω της διπλωματικής οδού, επισήμανε αναφορικά με τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή η υφυπουργός Εξωτερικών κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, μιλώντας στο πλαίσιο του ΟΤ Delphi Economic Forum XI και στηv δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Φωτάκη.

Όπως σημείωσε οι επιπτώσεις είναι ήδη τεράστιες στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στις ίδιες τις αραβικές χώρες, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «ήρθε η ώρα να σιγήσουν τα όπλα» και να βρεθεί μία προσωρινή λύση μέσω μιας εκεχειρίας που θα έχε διάρκεια ώστε να δώσει χώρο και χρόνο στη διπλωματία ώστε να επιλυθούν τα όποια προβλήματα.

Παπαδοπούλου: Προέχει η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοϊας

Σημειώνοντας ότι «θέλει χρόνο για να ισορροπήσει η παγκόσμια οικονομία» η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, τόνισε ότι προέχει η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοϊας, η οποία δεν αφορά μόνον τα Στενά του Ορμούζ.

«Έχουμε άμεσα συμφέροντα να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοϊα», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαδοπούλου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η υφυπουργός Εξωτερικών σχολίασε πως είναι θετικό ότι Ισραήλ και Λίβανος επιχειρούν να επιλύσουν τα μεταξύ τους θέματα δια του διαλόγου.

Ερωτηθείσα για τη συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, επισήμανε ότι οι συμμαχίες δεν στρέφονται εναντίον κανενός και πως «θέλουμε να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», όπου όλοι μετέχουν με «ρόλο και λόγο».

Η σταθερότητα χτίζεται σε συμμαχίες

«Η σταθερότητα χτίζεται πάνω σε συμμαχίες, συνέργειες και κατανόηση, όχι σε κενό αέρος», υπογράμμισε.

Η υφυπουργός Εξωτερικών δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι «ιστορικές, βαθιές και πολυεπίπεδες», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα γενικότερα κρατά μία ισορροπημένη στάση. «μιλάμε με όλους» και στόχος είναι να διαδραματίζει έναν εποικοδομητικό ρόλο.

«Υπάρχει και η άυλη επιρροή λόγω σεβασμού που έχουν οι άλλοι για σένα. Με όποια χώρα είναι στο παιχνίδι, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο εκτόπισμα», από αυτό που επιτρέπει η εκτασή της, θα πει χαρακτηριστικά.

Τέλος, μεταξύ άλλων, ερωτηθείσα για τη σχέση με τη Γαλλία αφού σημείωσε ότι είναι βαθιά και χωρίς προβλήματα, σημείωσε ότι είναι η ευκαιρία να ανανεωθεί η συνεργασία και στο πλαίσιο ενός νέου γεωπολιτικού πλαισίου.