Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοιλάδα στα Τέμπη. Κλειστός θα παραμείνει για δυο ημέρες ο δρόμος που διέρχεται από την Κοιλάδα λόγω εκτέλεσης έκτακτων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Απριλίου, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Για αυτό το λόγο από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, ύστερα από απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες προβλέπουν τα εξής:

• πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Κοιλάδα των Τεμπών (τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς), από τον κόμβο Αμπελακίων έως τον κόμβο Ομολίου, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 από 08:00΄ έως 20:00΄ ώρα & την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 από 08:00΄ έως 20:00΄ ώρα.

Η αποκλειόμενη κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του τμήματος του Αυτοκινητόδρομου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108), στο οποίο περιλαμβάνονται οι σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2.