Σε ένα σκηνικό που θυμίζει τις πιο σκοτεινές περιόδους του Ψυχρού Πολέμου, μια γιγαντιαία επιχείρηση της CIA και των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ εκτυλίχθηκε στην καρδιά της εχθρικής επικράτειας του Ιράν.

Ενώ ολόκληρος ο μηχανισμός των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό με αμοιβή 60.000 δολαρίων για τον εντοπισμό ενός αμερικανού συνταγματάρχη, η CIA κατάφερε να «βραχυκυκλώσει» τις ιρανικές αρχές, μέσω ενός εξελιγμένου προγράμματος παραπλάνησης και ενός άκρως απόρρητου δικτύου ντόπιων συνεργατών. Η κατάληξη; Μια δραματική ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Κυριακής: «Τον πήραμε!».

Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, το F-15E καταρρίφθηκε πάνω από το νοτιοδυτικό Ιράν την Παρασκευή. Ενώ ο πρώτος πιλότος διασώθηκε σχεδόν αμέσως, ο δεύτερος – ένας έμπειρος συνταγματάρχης – έζησε έναν εφιάλτη επιβίωσης στις τραχιές βουνοκορφές, αποφεύγοντας τα αποσπάσματα καταδίωξης που «τον πλησίαζαν ώρα με την ώρα».

The “downed pilot” was a fake cover story for a failed US military operation to capture Iran’s primary stockpile of highly enriched 60% uranium, roughly 440–970 pounds. The primary stockpile is located at Isfahan, exactly where the pilot was “lost.” This explains why the US… https://t.co/0AbyitWm58 pic.twitter.com/cg32pgLmzi — Financelot (@FinanceLancelot) April 5, 2026

Το «θέατρο» της CIA: Ψεύτικες ειδήσεις και «ανορθόδοξη ανάκτηση»

Ενώ ο πιλότος του F-15E βρισκόταν εγκλωβισμένος σε μια χαράδρα, σε υψόμετρο 7.000 ποδιών, η CIA ξεκίνησε έναν «πόλεμο πληροφοριών». Σύμφωνα με πηγές από την Ουάσιγκτον, πράκτορες της Υπηρεσίας διέσπειραν ψευδείς αναφορές εντός των ιρανικών καναλιών επικοινωνίας, ισχυριζόμενοι ότι οι πιλότοι είχαν ήδη φυγαδευτεί.

Ο στόχος ήταν διπλός: να προκληθεί σύγχυση στους διώκτες και να κερδηθεί χρόνος για την ενεργοποίηση της «ανορθόδοξης υποβοηθούμενης ανάκτησης». Πρόκειται για μια σπάνια διαδικασία, όπου η CIA έρχεται σε επαφή με ιρανούς πολίτες, που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν ή να στεγάσουν αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό, παρακάμπτοντας τις επίσημες στρατιωτικές οδούς.

Ανθρωποκυνηγητό στα βουνά και αερομαχίες

Η κατάσταση στο πεδίο ήταν εκρηκτική. Ο αμερικανός αξιωματικός, εκπαιδευμένος στο πρόγραμμα SERE (Survival, Evasion, Resistance, and Escape), κατάφερε να μείνει αόρατος για 36 ώρες. Σκαρφάλωσε σε μια κορυφογραμμή ύψους 7.000 ποδιών και κρύφτηκε σε μια χαράδρα. Εκεί ενεργοποίησε τον φάρο έκτακτης ανάγκης, επιτρέποντας στις αμερικανικές δυνάμεις να τον εντοπίσουν. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ δε δίστασαν να βομβαρδίσουν αυτοκινητοπομπές ιρανών πολιτών και στρατιωτικών, που πλησίαζαν το κρησφύγετο του.

Η επιχείρηση είχε βαρύ τίμημα:

Ένα A-10 Warthog κατέπεσε παρέχοντας πυρά κάλυψης.

Δύο ελικόπτερα διάσωσης χτυπήθηκαν από την ιρανική αεράμυνα.

Ένα μεταγωγικό MC-130J υπέστη βλάβη και καταστράφηκε από τις ίδιες τις αμερικανικές δυνάμεις, για να μην πέσει στα χέρια των Ιρανών.

Το Ιράν μετέδωσε πλάνα από κατεστραμμένα αμερικανικά αεροσκάφη, ισχυριζόμενο ότι τα κατέρριψε η αεράμυνά του.

Το μήνυμα του Τραμπ και οι επόμενες κινήσεις

«Αυτός ο γενναίος πολεμιστής βρισκόταν πίσω από τις γραμμές του εχθρού, στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, ενώ τον κυνηγούσαν οι εχθροί μας, που πλησίαζαν όλο και περισσότερο», δήλωσε ο Τραμπ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ο συνταγματάρχης είναι πλέον ασφαλής, παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς του, και ανακοίνωσε έκτακτη συνέντευξη Τύπου για σήμερα Δευτέρα στις 13:00, ώρα Ουάσιγκτον (20.00 ώρα Ελλάδος).

Το φόντο ενός γενικευμένου πολέμου

Η κατάρριψη του F-15E είναι η πρώτη αμερικανική απώλεια αεροσκάφους εντός του Ιράν, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση που σκότωσε τον Ανώτατο Πνευματικό Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, σηματοδοτώντας μια νέα, ακόμα πιο επικίνδυνη φάση στον πόλεμο που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την οργάνωση HRANA, οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Ιράν ανέρχονται ήδη σε 3.531, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά, ενώ 13 αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους.

Με πληροφορίες από The New York Times, Reuters