Το Ιράν επιτέθηκε και πυρπόλησε πλήρως φορτωμένο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου στα ανοικτά του Ντουμπάι τη Δευτέρα, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιούσε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν ολοσχερώς ενεργειακές εγκαταστάσεις και πετρελαιοπηγές του Ιράν, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Η επίθεση στο δεξαμενόπλοιο Al-Salmi, που φέρει σημαία Κουβέιτ, αποτελεί το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων με πυραύλους ή εκρηκτικά drones στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η σύγκρουση, που διαρκεί ήδη έναν μήνα, έχει επεκταθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή, προκαλώντας χιλιάδες θύματα, διαταράσσοντας τις ενεργειακές ροές και εντείνοντας τους φόβους για σοβαρή επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο μετά την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Kuwait Petroleum Corp, ιδιοκτήτρια του πλοίου, ανακοίνωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε νωρίς την Τρίτη, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές στο κύτος, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι αρχές του Ντουμπάι δήλωσαν ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από επίθεση με drone.

Η άνοδος στις τιμές πετρελαίου και καυσίμων έχει αρχίσει να επιβαρύνει τα αμερικανικά νοικοκυριά, εξελισσόμενη σε πολιτικό πονοκέφαλο για τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 4 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, καθώς η περιορισμένη προσφορά ωθεί την τιμή του αμερικανικού αργού πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι.

Στρατιωτική κλιμάκωση και φόβοι επέκτασης

Οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές συνεχίζονται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για γενικευμένη σύρραξη.

Οι αντάρτες Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, μπήκαν στη σύγκρουση εξαπολύοντας πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ, ενώ η Τουρκία ανακοίνωσε ότι βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν εισήλθε στον εναέριο χώρο της πριν καταρριφθεί από συστήματα του ΝΑΤΟ.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις σε στρατιωτικές υποδομές στην Τεχεράνη και σε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ενώ εκρήξεις καταγράφηκαν σε περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας και διακοπές ρεύματος.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών στον νότιο Λίβανο, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν σκοτωθεί και ειρηνευτές του ΟΗΕ.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι στόχοι των τελευταίων επιθέσεων ήταν και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να φτάνουν στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τις στρατιωτικές επιλογές της Ουάσιγκτον, ακόμη και για ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση.

Διπλωματία και νέα απειλή Τραμπ

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν έως τις 6 Απριλίου για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έλαβε προτάσεις ειρήνης μέσω διαμεσολαβητών, τις οποίες χαρακτήρισε «μη ρεαλιστικές και υπερβολικές».

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία και δεν ανοίξουν τα Στενά, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν ενεργειακές εγκαταστάσεις, πετρελαιοπηγές και κρίσιμες υποδομές του Ιράν.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εμφανίζεται διατεθειμένος να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία ακόμη και αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά, γεγονός που καθησύχασε προσωρινά τις αγορές.