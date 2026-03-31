Επικριτικός προς την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης εμφανίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος σε σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε στην παρουσίαση βιβλίου του ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη, εκφράζοντας τη διαφωνία του για τον χαρακτήρα της πρόσφατης αποστολής αεροναυτικών δυνάμεων στην Κύπρο και στηλιτεύοντας τους χειρισμούς στην υπόθεση των διώξεων κατά των ορθοδόξων χριστιανών από το νέο καθεστώς στη Συρία.

Παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, ο πρώην πρωθυπουργός περιόρισε τα «πυρά» του μόνον στα εξωτερικά, αποφεύγοντας αυτή τη φορά να τοποθετηθεί στα εσωτερικά. Και αυτό διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, επιφυλάσσεται να υποβάλει μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών αφού ήταν ένας από τους στόχους των παράνομων «επισυνδέσεων», όπως αναφέρεται στη λίστα που με τους παρακολουθούμενους μέσω του Predator η οποία συντάχθηκε από τον τέως επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνο Μανουδάκο.

Δεν μπορεί να μιλήσει στη Βουλή

Ο κ. Σαμαράς παρακολουθεί, όπως λένε συνεργάτες του τα τεκταινόμενα γύρω από την υπόθεση και ενημερώνεται για τις εξελίξεις που δρομολόγησαν αφενός η καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας και αφετέρου τα μηνύματα προς την κυβέρνηση που εκπέμπει ο εκ των καταδικασθέντων ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν. Στις προθέσεις του ήταν μάλιστα να λάβει τον λόγο στη συζήτηση που πιθανολογείται ότι θα γίνει την προσεχή Παρασκευή στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών με αντικείμενο την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα. Μια συζήτηση στην οποία το βασικό «μενού» θα είναι η υπόθεση των υποκλοπών.

Ωστόσο, όπως πληροφορείται «Το Βήμα», στο άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής που ρυθμίζει τα σχετικά με τις προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεις δεν προβλέπεται δικαίωμα λόγου για τους διατελέσαντες πρωθυπουργούς. «Στη συζήτηση μετέχουν ο Πρωθυπουργός, οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών ομάδων, καθώς και Υπουργοί και Βουλευτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Και στον κύκλο των συνεργατών του κ. Σαμαρά προεξοφλούν ότι η κυβέρνηση θα περιορίσει τον κύκλο των ομιλητών ώστε να μη δοθεί ο λόγος στον πρώην πρωθυπουργό.

«Δεν είναι διατεθειμένος να σιωπήσει»

Ακόμη κι έτσι, πάντως, πληροφορίες από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός «δεν είναι διατεθειμένος να σιωπήσει». Σε κάθε περίπτωση, προσθέτουν, «ο Σαμαράς θα βρει τον τρόπο για να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει». Το προανήγγειλε, εξάλλου, ο ίδιος, κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στη βιβλιοπαρουσίαση: «Έχω πολλές φορές αναφερθεί στη γεωπολιτική και στην αναγκαία διορατικότητα, που -δυστυχώς- δεν διακρίνει τη σημερινή πολιτική ηγεσία στην πατρίδα μας», είπε. «Μίλησα πριν λίγες μέρες και στη Βουλή. Δεν σκοπεύω σήμερα λοιπόν να προβώ σε εκτεταμένη ανάλυση, ούτε να τοποθετηθώ για τα υπόλοιπα πολιτικά ζητήματα», συμπλήρωσε, επιφυλασσόμενος για τη συνέχεια.