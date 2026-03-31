Η ανακοίνωση των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠαΣοΚ αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη και με καθυστέρηση δύο ημερών. Αν και η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε χθες το αργά το απόγευμα, ο έλεγχος που πρέπει να γίνει στα άτομα που θα μετέχουν στο όργανο και χρησιμοποιούν τη συνθήκη της ποσόστωσης, καθυστερεί τη διαδικασία και κορυφώνει συνάμα την αγωνία των υποψήφιων.

Η κατάταξη

Τα πρώτα στοιχεία ωστόσο κάνουν λόγο για επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, με την κατάταξη των πρώτων επτά ονομάτων να έχει ως εξής: Πρώτος αναδείχθηκε ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, με τον πρώην βουλευτή και εκπρόσωπο Τύπου Θανάση Γλαβίνα και υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, να συμπληρώνουν «την τριάδα του βάθρου». Στη συνέχεια βλέπουμε τους Κώστα Παπαδημητρίου, Σωτήρη Παπαστεργίου, Κώστα Τσουκάλα και Χρήστο Κακλαμάνη.

Οι πρώτες 20 θέσεις και η σταυροδοσία:

1) Καρχιμάκης Ελευθέριος 1018 ψήφοι,

2) Γλαβίνας Αθανάσιος 898 ψήφοι

3) Διαμαντοπούλου Αννα 880 ψήφοι,

4) Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος 846 ψήφοι,

5) Παπαγεωργίου Σωτήριος 818 ψήφοι,

6) Τσουκαλάς Κωνσταντίνος 774 ψήφοι,

7) Κακλαμάνης Χρήστος 759 ψήφοι,

8) Καρβούνης Αρης 737 ψήφοι,

9) Σκουντής Βασίλειος 711 ψήφοι,

10) Αεράκης Μιχαήλ 703 ψήφοι,

11) Κεγκέρογλου Βασίλης 702 ψήφοι,

12) Τζεδάκης Σταύρος 702 ψήφοι,

13) Σαχινίδης Φίλιππος 700 ψήφοι,

14) Γλέζος Εμμανουήλ (Μανώλης) 681 ψήφοι,

15) Ελευθεριάδης Ευριβιάδης 679 ψήφοι,

16) Λώλος Θεόδωρος 669 ψήφοι,

17) Φελώνη Ελισάβετ 662 ψήφοι,

18) Δρούλιας Ηρακλής 655 ψήφοι,

19) Μερεντίτης Αρης 654 ψήφοι,

20) Δασκαλάκης Νίκος 650 ψήφοι

Αυτά τα στοιχεία δεν αμφισβητούνται από καμία πλευρά μέχρι στιγμής. Ούτε το γεγονός πως πρώτη δύναμη στο όργανο είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και δεύτερη ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Αυτό που προκαλεί συζήτηση όμως είναι το ποσοστό επιρροής του κάθε «στρατηγού» σε αυτό, καθώς διαπιστώνονται αποκλίσεις μεταξύ των επιτελείων.

Τα επιτελεία

Από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για πλήρη επικράτηση της ηγετικής ομάδας. Εκφράζουν την πεποίθηση πως η πλευρά Ανδρουλάκη θα εκλέξει από 160 μέχρι 170 μέλη, στο νέο όργανο που αριθμεί, μετά και τις τελευταίες καταστατικές αλλαγές, 271 μέλη.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, μετά από αυτό το συνέδριο αναδεικνύεται σε έναν ισχυρό εσωκομματικό παίκτη. Συνεργάτες του σημειώνουν πως 74 μέλη στην νέα Κεντρική Επιτροπή θα ανήκουν στη σφαίρα επιρροής του, κάτι που αναλογεί σε ποσοστό 28%. Στοιχεία που αν επιβεβαιωθούν τον μετατρέπουν αυτόματα στον δεύτερο εσωτερικό πόλο μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η οργανωτική συμμαχία που αναπτύχθηκε μεταξύ του Παύλου Γερουλάνου και του Μιχάλη Κατρίνη, σύμφωνα με τους συνεργάτες τους εκλέγει από 55 έως 57 μέλη. Από αυτούς πρώτοι στους άντρες είναι οι Ευριβιάδης Ελευθεριάδης και Φώτης Αντωνίου, ενώ στις γυναίκες είναι η Έφη Χαλάτση και η Ρόζα Εδιαρόγλου. Τα 21 ωστόσο άτομα που φαίνεται πως εκλέγονται, σε πρώτη ανάγνωση να επηρεάζονται από τον βουλευτή Ηλείας που η καταγραφή των δυνάμεων του πανελλαδικά «πέρασε κάτω από τα κομματικά ραντάρ αποτυπώθηκε όμως στο όργανο» σύμφωνα με συνεργάτες του.

Στους ηττημένους ως προς το οργανωτικό σκέλος φαίνεται πως είναι ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγει μονοψήφιο αριθμό μελών στην Κεντρική Επιτροπή με κορυφαία στελέχη του μηχανισμού του και στενούς του συνεργάτες να μένουν εκτός οργάνου. Ο ίδιος ωστόσο θα μετέχει στη Κεντρική Επιτροπή, καθώς το βράδυ του Σαββάτου πέρασε διάταξη στο καταστατικό που του δίνει το δικαίωμα να μετέχει στο όργανο ως αριστίνδην μέλος.

Η καθυστέρηση

Ο λόγος που υπάρχει αυτή καθυστέρηση των δύο ημερών από την ημέρα της ψηφοφορίας είναι διπλός.

Από τη μία η χειρόγραφη διαδικασία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής αποδείχθηκε δύσκολή, πολυπλοκάμη και εξουθενωτική για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Ολοκληρώθηκε περίπου 24 ώρες μετά το άνοιγμα των καλπών και με αρκετά προβλήματα, καθώς στην κάλπη της Θεσσαλίας χρειάστηκε να γίνει επανακαταμέτρηση.

Από την άλλη, η διαδικασία των ατόμων που θα μετέχουν στο όργανο με χρήση της ποσόστωσης έφερε αποκλίσεις μεταξύ των στρατηγείων. Για τον λόγο αυτό χρειάστηκε να ελεγχθούν ξανά κάποια στοιχεία, καθώς υπήρξαν διαφωνίες. Η διαδικασία σύμφωνα με τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής αποδείχθηκε χρονοβόρα και κουραστική και υψηλόβαθμα του ΠαΣοΚ τονίζουν πως θα έπρεπε να προχωρήσει η ηλεκτρονική διαδικασία για πιο άμεσα αποτελέσματα και χωρίς ταλαιπωρία.