Αν και δεν ερωτήθηκε για τα σενάρια που μιλούν για το ενδεχόμενο πρόωρης κάλπης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε χθες δύο φορές, ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027.

Και όχι μόνο όμως, καθώς αρκετοί ένοικοι του Μεγάρου Μαξίμου διαβεβαίωναν – μετά και τον καταιγισμό των δημοσιευμάτων στον Κυριακάτικο Τύπο- ότι Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σκέφτεται επ’ουδενί εν μέσω πολέμου προσφυγή στις κάλπες. Υπάρχουν βέβαια και οι επιμένοντες, που πιστεύουν ότι τώρα είναι η ώρα.

Όπως γράφει ο Βηματοδότης, το σήμα πάντως δόθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προς τον Ταλ Ντίλιαν: «η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται» είπε.

Μιλώντας για πρόωρες εκλογές, εξαιτίας υποκλοπών ή ΟΠΕΚΕΠΕ, γαλάζια πηγή, όταν την ρώτησε ο Βηματοδότης ήταν σαφής: «Εχει σημασία τι λένε οι βουλευτές σε αυτές τις συνομιλίες» μου είπε, «αυτό θα καθορίσει και τα επόμενα βήματα του Πρωθυπουργού». Η λύση, για τον ίδιο, στην περίπτωση που βουλευτής ή βουλευτές είναι σήμερα υφυπουργοί, είναι μία: ανασχηματισμός. Ίσως, οι αλλαγές που δεν έγιναν τον Μάρτιο, γίνουν τον Απρίλιο, αλλά με άλλη πλέον αιτία.