Τρόπο να δώσει τέλος, για μία ακόμη φορά, στα εκλογικά σενάρια που έχουν φουντώσει αναζητά ο πρωθυπουργός σε μία περίοδο όπου βαθαίνει η κρίση του πολέμου στο Ιράν.

«Η εκλογική φλυαρία να σταματήσει εδώ»

Αντίθετα σε όλες τις σχετικές εισηγήσεις με την κατάλληλη επιχειρηματολογία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μετέχει σε τέτοιες συζητήσεις και έχει ξεκαθαρίσει σε κάθε συνεργάτη του ότι θα πρέπει αυτή η εκλογική φλυαρία να σταματήσει εδώ.

Σε πρώτη φάση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έθεσε το θέμα δια της πλαγίας στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τονίζοντας σε κάθε ευκαιρία ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Άνοιξη του επόμενου έτους.

«Οχι σε προεκλογική αστάθεια και ανασφάλεια»

Ο πρωθυπουργός, χωρίς περαιτέρω ανάλυση, εκτιμά ότι αν η χώρα έμπαινε σε τέτοια ασταθή περίοδο σε εκλογική τροχιά θα δημιουργούσε κλίμα αστάθειας και ανασφάλειας κάτι που θα ήταν οδυνηρό. Αυτός είναι ο λόγος που δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε τέτοια συζήτηση ούτε ως υπόθεση εργασίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ και Υποκλοπές βαραίνουν αρνητικά την κυβέρνηση

Ωστόσο, υπάρχουν μία σειρά ορατών σήμερα ασκήσεων εργασίας η αλληλουχία των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει ένα αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση.

Το “κοκτέιλ” των σεναρίων αυτών περιλαμβάνει τις εξελίξεις σχετικά με το αναμενόμενο πόρισμα για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και απρόβλεπτες πτυχές στο θέμα των υποκλοπών.

Δύο ακόμη κυβερνητικά βαρίδια

Τρίτο συστατικό μπορούν να αποτελέσουν οι δυσοίωνες οικονομικές επιπτώσεις από την παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου με το κύμα ακρίβειας να σαρώνει κάθε δυνατότητα ανακοπής και συγκράτησης των τιμών.

Υπάρχει και τέταρτο; Υπάρχει. Η βαριά βιομηχανία της χώρας που είναι ο τουρισμός ανησυχεί έντονα για τη φετινή σαιζόν όχι απαραίτητα από τον φόβο μην συμβεί κάτι στην Ελλάδα, αλλά ως απόρροια του γενικότερου κλίματος να “παγώνουν” οι αγορές με τέτοια γενικευμένη αστάθεια στον πλανήτη.

Σενάρια για πρόωρες μες το καλοκαίρι η πέριξ της ΔΕΘ

Ολα τα παραπάνω και αρκετά άλλα, βάζουν στο “ζύγι” οι θιασώτες των σεναρίων πρόωρων εκλογών τα οποία μάλιστα δεν τοποθετούν τώρα, αλλά υπό προϋποθέσεις είτε μέσα στο καλοκαίρι είτε το φθινόπωρο κοντά στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η αλήθεια είναι ότι και αυτά τα σενάρια πάσχουν αυτή τη στιγμή αφού κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι τα πράγματα τον επόμενο μήνα.

Σίγουρα ακόμα και η μεγαλύτερη ένταση του πολέμου το επόμενο διάστημα δεν θα αποτελεί κατάλληλη περίοδο για να στηθούν κάλπες. Κανείς όμως δεν μπορεί να υπολογίσει το γενικότερο κλίμα σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, κάτι που για ορισμένουν εντός της ΝΔ μπορεί να οδηγήσει σε ένα γενικότερο “ανάθεμα” προς την κυβέρνηση στην λογική οτι εκείνη θα βαραίνουν τα πάντα: Και αυτά στα οποία δεν φταίει, και αυτά για τα οποία θα έχει ευθύνη.