Η Επιτροπή Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου ενέκρινε ένα σχέδιο για τη ρύθμιση και την επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε μέλος της επιτροπής.

Σκοπός του σχεδίου της επιτροπής είναι η επιβολή «του κυριαρχικού ρόλου του Ιράν και των ενόπλων δυνάμεών του», ανέφερε τη Δευτέρα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB).

Το σχέδιο περιγράφει διάφορα βασικά στοιχεία που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ελέγχου και της εποπτείας του Ιράν επί του στενού, συμπεριλαμβανομένων «διατάξεων ασφαλείας για την προστασία της θαλάσσιας οδού, μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και χρηματοοικονομικών κανονισμών και διοδίων σε ριάλ για τα πλοία που διέρχονται, και της απαγόρευσης διέλευσης για πλοία που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», σύμφωνα με το IRIB.

Το στενό του Ορμούζ αποτελεί επί του παρόντος το κεντρικό σημείο ανάφλεξης στη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν από κοινού στο Ιράν.

Το κλείσιμο του στενού από το Ιράν μέσω απειλών και επιθέσεων κατά της ναυτιλίας εγκλωβίζει περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας σοβαρή αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.