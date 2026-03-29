Αντιμέτωποι με ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα κινδυνεύουν να έρθουν οδηγοί που κινούνται παράνομα στους δρόμους μεταξύ των οποίων και όσοι δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από τεχνικό έλεγχο – ΚΤΕΟ.

Μάλιστα, σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία, ο οδηγός απαιτείται να έχει μαζί του το έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το όχημα έχει περάσει επιτυχώς ΚΤΕΟ, διαφορετικά του βεβαιώνεται αμέσως πρόστιμο 350 ευρώ.

Η σωστή συντήρηση του οχήματος πρέπει να μην αγνοείται ώστε να προστατεύονται οι επιβαίνοντες και οι λοιποί χρήστες του οδικού δικτύου αλλά και να περιορίζεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση, σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις οδηγών που αποφεύγουν να υποβάλλουν τα οχήματά τους στον συγκεκριμένο έλεγχο, είτε γιατί τον θεωρούν περιττό είτε για να γλιτώσουν το έξοδο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους χωρίς να διαθέτουν το απαραίτητο πιστοποιητικό ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια.

ΚΤΕΟ: Τα πρόστιμα

Κάθε οδηγός έχει διορία έως και μία εβδομάδα αφού λήξει το προηγούμενο ΚΤΕΟ. Αν περάσει εκπρόθεσμα τον έλεγχο, όμως, καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

Ειδικότερα για τα ιδιωτικής χρήσεως (Ι.Χ.), αν έχουν περάσουν έως 30 μέρες, το πρόστιμο ορίζεται στα 16 ευρώ, από 30 μέρες έως 6 μήνες ανεβαίνει στα 33 ευρώ και άνω των 6 μηνών το πρόστιμο φτάνει στα 65 ευρώ.

Μετά το πέρας του εξαμήνου, εκτός από το πρόστιμο του κέντρου τεχνικού ελέγχου, ο οδηγός θα πληρώσει και 150 ευρώ. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται απευθείας μέσω TAXIS, καθώς κάποια τεχνικά προβλήματα που υπήρχαν για την εφαρμογή του, ξεπεράστηκαν.

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση από την ΓΓΠΣ με ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, του TAXISnet και άλλων φορέων, όπου αν διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο, θα επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Επιπλέον, σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία, αν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός δεν έχει το χαρτί που να αποδεικνύει ότι το όχημα έχει περάσει επιτυχώς ΚΤΕΟ, βεβαιώνεται αμέσως πρόστιμο 350 ευρώ. Ωστόσο, αν απλώς δεν έχει το αποδεικτικό μαζί του αλλά ο έλεγχος έχει γίνει, μόλις το προσκομίσει στην Τροχαία, το πρόστιμο μειώνεται αμέσως στα 30 ευρώ.

Αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος που δεν έχει περάσει τεχνικό έλεγχο το κάνει εκ των υστέρων προσκομίζοντας το χαρτί εντός 10 ημερών, τότε θα πληρώσει μόνο το 1/8 του επιβληθέντος ποσού, δηλαδή 45 ευρώ. Σε αυτό πρέπει να υπολογιστεί και το ειδικό αυξημένο τέλος που αναφέραμε παραπάνω, το οποίο καταβάλλεται στο ΚΤΕΟ.

