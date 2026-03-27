Αποκαλύψεις που προκαλούν σοκ σχετικά με την κατάσταση του βρέφους το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Μιχάλης Γιαννακός.

Ο πρόεδρος της ΠΟΗΔΕΝ είπε ότι το βρέφος εμφανίστηκε με τη μητέρα του στο νοσοκομείο του Πύργου την παρασκευή 13 Μαρτίου και οι γιατροί ξεκίνησαν την εξέτασή του.«Η μητέρα πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο φοβούμενη ότι θα ανακαλυφθεί η κακοποίηση» συμπλήρωσε ο Γιαννακός.

Αμέσως μετά ειδοποιήθηκε η αστυνομία γιατί έθετε σε κίνδυνο το παιδί και με προφορική εισαγγελική εντολή τρεις ημέρες μετά την Δευτέρα 16 Μαρτίου, γύρισε η μητέρα με το βρέφος στο νοσοκομείο, συνοδεία αστυνομικών. «Ευτυχώς γιατί το παιδί θα πέθαινε» συμπλήρωσε ο κ. Γιαννακός.

Το βρέφος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Πύργου και επειδή χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο. Το βρέφος πάσχει από οστεομυελίτιδα λόγω της μη περιποίησης παλαιών καταγμάτων και τις συνθήκες διαβίωσης και φέρει σημάδια που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Συγκεκριμένα, είχε στο κορμί του σημάδια από δαγκωματιές και καψίματα.

Στο νοσοκομείο του Πύργου έγιναν εξετάσεις στη μητέρα και απεδείχθη ότι είναι ξανά έγκυος χωρίς να το γνωρίζει.