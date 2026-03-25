Σε… σπορ για γερά πορτοφόλια εξελίσσεται το real estate καθώς οι τιμές στα ακίνητα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

Παράγοντες της αγοράς μιλώντας στον ΟΤ αναφέρουν ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η άνοδος των τιμών ενέργειας και τα οικοδομικά υλικά ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο το κόστος κατασκευής όσο και τη συνολική δυναμική της αγοράς κατοικίας.

Για μια ακόμη φορά η ελληνική αγορά ακινήτων καλείται να δοκιμάσει τις αντοχές της μέσα σε ένα περιβάλλον διαδοχικών διεθνών κρίσεων.

Η αύξηση του κόστους κατασκευής επηρεάζει και τις τιμές των νεόδμητων ακινήτων, οι οποίες ενδέχεται να κινηθούν ανοδικά, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή ζήτηση.

Τα ακίνητα

Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) σύμφωνα με τα οποία οι τιμές κατοικιών αυξάνονται συνεχώς και έχουν ξεπεράσει τα προ κρίσης (2008) επίπεδα.

Η ΤτΕ χτυπάει «καμπανάκι» για τις τιμές ακινήτων επισημαίνοντας ότι το ράλι των τιμών θα συνεχιστεί στο ελληνικό real estate.

Την ίδια στιγμή, έρευνα της Focus Bari, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων δείχνει ότι επτά στους δέκα θεωρούν ότι οι τιμές έχουν φτάσει κοντά στο «ταβάνι», αλλά το 56% εκτιμά ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα δύο χρόνια.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αγορά κατοικίας στην Αττική εξακολουθεί να εμφανίζει έντονες διαφοροποιήσεις τιμών μεταξύ των περιοχών, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία έρευνας της πλατφόρμας Spitogatos.

Περιοχές των Νοτίων Προαστίων με εξαίρεση την περιοχή του κέντρου της Αθήνας Κολωνάκι-Λυκαβηττός, μονοπωλούν το top 5 των πιο ακριβών περιοχών της Αττικής για αγορά κατοικίας το 2025 με την Βουλιαγμένη να βρίσκεται στην κορυφή με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στα 7.500 ευρώ/τ.μ.

Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά κατοικίας στη Αττική για το 2025 εντοπίζονται στα Δυτικά και στα Ανατολικά Προάστια καθώς και στο κέντρο της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, η Αγία Βαρβάρα αποτελεί την πιο οικονομική περιοχή της Αττικής για αγορά κατοικίας το 2025 και ακολουθούν ο Βαρνάβας, οι Αχαρνές, τα Πατήσια και η περιοχή Πατησίων-Αχαρνών.

Τα οικοδομικά υλικά

Περαιτέρω ανατιμήσεις της τάξης του 2,5% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Φεβρουάριο εφέτος, καθώς καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες.

Ειδικότερα, ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε: Αγωγούς χάλκινους (7%), Κουφώματα αλουμινίου (4,3%), Πλαστικούς σωλήνες (4,1%), Τούβλα (4%), Ντουλάπες ξύλινες (3,9%), Έτοιμο σκυρόδεμα (3,7%), Πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (3,6%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (3,2%), Ηλεκτρική ενέργεια (3%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,8%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (2,6%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,5%), Τσιμέντο (2,2%) και Μαρμαρόπλακες (2,1%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,5% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι αύξησης 4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

