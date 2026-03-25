Η Μέση Ανατολή και η ελληνική οικονομία

Η εικόνα είναι γνώριμη. Η Μέση Ανατολή «ψαλιδίζει» την ανάπτυξη – το ΔΝΤ βλέπει 1,8% από 2,4%, αλλά η Ελλάδα εμφανίζεται πιο ανθεκτική.

Η εικόνα είναι γνώριμη: κάθε ενεργειακό σοκ μεταφέρεται γρήγορα στην πραγματική οικονομία — περιορίζοντας την κατανάλωση, αυξάνοντας το κόστος για επιχειρήσεις και δημιουργώντας αβεβαιότητα για τον τουρισμό.

Η προειδοποίηση του ΔΝΓ

Γιατί τελικά, η ανάπτυξη μπορεί να «ψαλιδίζεται», αλλά κάθε ενεργειακό σοκ μεταφέρεται γρήγορα στην πραγματική οικονομία. Οι τρόποι μετάδοσης σύμφωνα με το ΔΝΤ είναι τρεις: Περιορισμός της κατανάλωσης, αυξανόμενο κόστος για επιχειρήσεις και αβεβαιότητα για τον τουρισμό.

Ανθετική οικονομία απέναντι στη Μέση Ανατολή

Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά. Η Ελλάδα δεν εισέρχεται σε αυτή τη φάση με τους όρους του παρελθόντος. Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η οικονομία εμφανίζεται πλέον πιο ανθεκτική απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους.

Πρώτος λόγος είναι η σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών. Το πρωτογενές πλεόνασμα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα πάνω από 4%(4,4%) του ΑΕΠ το 2025 ενώ το δημόσιο χρέος έχει ακολουθήσει μια ταχεία αποκλιμάκωση τα τελευταία χρόνια. Αυτό δημιουργεί τον απαραίτητο «δημοσιονομικό χώρο», ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να παρέμβει εάν οι πιέσεις ενταθούν σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Δεύτερος παράγοντας είναι η αλλαγή κατεύθυνσης της οικονομικής πολιτικής. Η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στη στήριξη της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, με στοχευμένα μέτρα που μπορούν να λειτουργήσουν ως «μαξιλάρι» απέναντι στις ανατιμήσεις.

Επιβράδυνση της ανάπτυξης

Η ανθεκτικότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει ανοσία. Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι η επιβράδυνση της ανάπτυξης είναι ήδη ορατή και ότι η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ένταση των επιπτώσεων. Οι υψηλές τιμές ενέργειας και η αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την κατανάλωση και έμμεσα τις επενδύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο επιμένει σε μια λεπτή ισορροπία.Τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα που με κόπο έχει επιτευχθεί.. Η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση και διαθέτει πλέον «άμυνες» που δεν είχε στο παρελθόν. Όμως, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων και ενεργειακών αναταράξεων, η πρόκληση δεν είναι μόνο να αντέξει αλλά να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη της οικονομίας και τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

ΠΗΓΗ: ot.gr