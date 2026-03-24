Τις δύσκολες συνθήκες για συγγενείς θυμάτων, επιζήσαντες και δικηγόρους μέσα στις οποίες ξεκίνησε χθες η δίκη για Τέμπη περιέγραψαν στο Kοινωνία ώρα Mega δικηγόοις και συγγενείς των θυμάτων.

Ο κ. Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος της τραγωδίας των Τεμπών ανέφερε:

«Όλα αυτά που έχουν εξιστορηθεί για τη 1η ημέρα της δίκης για τα Τέμπη είναι με τη σφραγίδα του «φερόμενου» υπουργού Δικαιοσύνης, Φλωρίδη, θεωρώ και γνώση του πρωθυπουργού.

«Κάναμε αίτημα να δούμε την αίθουσα νωρίτερα δεν το επέτρεψαν»

Ο χώρος έχει οριστεί από το Νοέμβριο του ’23. Έχουν περάσει περισσότερο από δύο χρόνια και αφού είχε ολοκληρωθεί, όπως μας είχαν πει το φθινόπωρο του ’25, ζητήσαμε διάδικοι να δούμε τον χώρο.

Στις 28 λοιπόν Νοεμβρίου έγινε αίτημα στην πρόεδρο στο Εφετείο Λάρισας και στην 1η Δεκεμβρίου μας είπε η πρόεδρος ότι ο χώρος θα γίνει ανοιχτός, θα δοθεί ανοιχτός στις 23 Μαρτίου όταν θα ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία.

Αυτός ο χώρος χθες, ο οποίος περισσότερο θύμιζε χώρο φιλοξενίας πτηνών παρά έναν χώρο ο οποίος θα φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη δίκη των τελευταίων ετών.

Θεωρώ όμως πιο σημαντικό, πέρα από το χωροταξικό, το δικονομικό μπάζωμα που έχει γίνει όσον αφορά στο κατηγορητήριο, το οποίο δεν περιλαμβάνει αιτία θανάτου και κατηγορούμενους για τους 28 απανθρακωμένους, 27 +1 αγνοούμενη».

Και συνέχισε: «Το αδίκημα με το οποίο κατηγορούνται είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, το οποίο βέβαια είναι κακούργημα και είναι για ένα συμβάν. Δυστυχώς έχουν δολοφονηθεί 57 αθώοι άνθρωποι. Το κακούργημα θα έπρεπε να είναι ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο για να είναι 57 οι δολοφονίες και θα έπρεπε να πάει σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο όσον αφορά στο τροχαίο. Το ένα λάθος είναι αυτό του κλητηρίου θεσπίσματος και την ολοκλήρωση της κακώς ολοκλήρωσης της ανάκρισης.

«Υπάρχει “δικονομικό μπάζωμα”»

Και το δεύτερο είναι, ενώ έχουμε πόρισμα από τον κρατικό φορέα ΕΟΔΑΣΑΜ το οποίο λέει ότι υπήρχαν ύλες καύσιμων και καήκανε άνθρωποι σε δεύτερο χρόνο, άρα δεν έχει καμιά σχέση με το τροχαίο δυστύχημα και έχει σχέση ότι ενώ ήταν ζωντανοί, κάηκαν, στοιχειοθετείται το κακούργημα του εμπρησμού που και αυτό οδηγεί σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Άρα και η σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων δεν είναι η αρμόδια και θα πρέπει να πάει σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Αυτό βέβαια ήθελαν να αποφύγουν από την αρχή. Άρα υπάρχει δικονομικό μπάζωμα και θα πρέπει οι συγγενείς, αφού ξεκινήσει η ακροαματική, να ζητήσουμε να γυρίσει η ακροαματική πίσω στην ανάκριση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί για τους 27 συν μία αγνοούμενη».

Μαρακάκης: «Εχει μπει κάτω από το χαλί το ζήτημα φωτιά»

Στο θέμα της πυρόσφαιρας που δεν αναφέρεται στο κατηγορητήριο αναφέρθηκε με τη σειρά του και ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης:

«Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι ότι ήδη υπάρχουν επαρκή στοιχεία τα οποία στοιχειοθετούν άλλα αδικήματα, βαρύτερα. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι στη δικογραφία μέσα, δυστυχώς, έχει μπει κάτω από το χαλί το ζήτημα φωτιά.

Έχουμε ζήτημα γιατί κάποιοι απανθρακώθηκαν ενώ καήκαν ζωντανοί. Δυστυχώς μέχρι σήμερα και εφόσον υπάρχει μία γενική καταγγελία από το νομικό κόσμο ότι η ανάκριση έκλεισε πολύ γρήγορα χωρίς να πάρει να λάβει υπόψη στοιχεία τα οποία δόθηκαν εγκαίρως πριν το πέρας, τα οποία δεν συμπεριλήφθησαν, αναφορικά και με την αυτοψία που έκανε η πυροσβεστική, αναφορικά και με την με τα πορίσματα για τα καύσιμα, δεν άγγιξε καθόλου δυστυχώς το ζήτημα της φωτιάς».

«Χρειάζεται αίθουσα για τουλάχιστον 700 άτομα, η αίθουσα είναι παντελώς ακατάλληλη»

Ο κύριος Μαρακάκης αναφέρθηκε και στο χωροταξικό της δίκης και όσα συνέβησαν χθες, πρώτη ημέρα της συνεδρίασης του δικαστηρίου.

«Εχθές δεν παρουσιάστηκαν ούτε οι μισοί από τους εμπλεκόμενους. Από τους κατηγορούμενους ήρθαν οι δύο ή τρεις. Για τα logistics και το χωροταξικό υπήρχε πλήρης ενημέρωση και μέριμνα εδώ και δύο χρόνια από την ανάκριση. Αυτοί που έχουν ήδη από την προδικασία δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι διάδικοι και θα έχουν εκπροσώπηση δικηγόρου είναι 260.

Αυτοί οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι είναι 36. Οι υπόλοιποι μάρτυρες μαζί με τους παριστάμενους προς υποστήριξη είναι άλλοι 100, άρα είναι 361 και δεν έχουμε ακόμα δηλώσει για πολύ κόσμο παράσταση πολιτικής αγωγής. Γιατί έχουν αδέρφια, γονείς. Θέλουν μια αίθουσα για τουλάχιστον 700 άτομα.

Χρειαζόμαστε διακριτό χώρο για το πού θα κάθονται οι κατηγορούμενοι. Δεν μπορεί η μητέρα του «δολοφονημένου» να κάθεται πίσω από τον κατηγορούμενο στο μισό μέτρο. Ήμασταν όρθιοι και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε ένα βήμα. Η αίθουσα είναι παντελώς ακατάλληλη. Όλοι είχαμε πίστη και θεωρούσαμε ότι θα πάμε σε έναν χώρο ο οποίος θα είναι σαν συνεδριακό κέντρο, να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν είχαμε μικρόφωνα», τόνισε.

«Αιφνιδιάστηκα από την κατάσταση, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας»

Ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της Μάρτης Ψαροπούλου – κόρης της Μαρίας Καρυστιανού – που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών, μίλησε επίσης στο Κονωνία ώρα MEGA

«Πρακτικά δεν βλέπαμε και δεν ακούγαμε. Όποιος φώναζε πιο πολύ, ψιλοακουγόταν. Μικροφωνικές εγκαταστάσεις δεν υπήρχαν. Ο χώρος αυτός μπορεί να χωράει 400-450 άτομα όρθιους, όχι καθήμενους. Δεν υπήρχαν υποδομές. Τα έδρανα τα οποία πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους οι νομικοί σύμβουλοι, οι συνήγοροι, δεν επαρκούσαν. Οι περισσότεροι συνάδελφοι ήταν όρθιοι παρά καθήμενοι. Ένας αχταρμάς, δεν μπορούσες πραγματικά να ακούσεις και να δεις.

Εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να θεραπευτεί αυτή η κατάσταση ακόμα και αν υποθέσουμε ότι δημιουργείται μέσα στο ίδιο κτίριο επιπλέον χώρος για να καθίσουν κάποιοι συνήγοροι, δεν είναι απλά να κάθονται οι συνήγοροι. Πρέπει να έχουν και τα κατάλληλα έδρανα ώστε να χρησιμοποιήσουν τα έγγραφα της δικογραφίας. Με αυτά πολεμάμε εμείς οι συνήγοροι και αυτά θέλουνε και οι συγγενείς. Γιατί αυτοί που πρέπει να ακούγονται κυρίως κατ’ εξοχήν είναι οι συνήγοροι. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να κάνουνε σωστά τη δουλειά τους. Δεν είναι να κάθεται κάποιος απλά σε μια καρέκλα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε κάνα κλειστό χώρο μεγαλύτερο, όπως γήπεδο, αν υπάρχει κάποιο άλλο συνεδριακό κέντρο.

Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω. Εγώ αιφνιδιάστηκα πλήρως από την κατάσταση που αντιμετώπισα, διότι είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα συνεδριακό κέντρο, ένα αμφιθέατρο με μεγάλη χωρητικότητα η οποία είχε προβλεφθεί ότι θα καλύψει έναν αριθμό δικηγόρων τουλάχιστον 150 με 200», ανέφερε χαρακτηριστικά.