Για τις εικόνες έντασης και δυσλειτουργίας που καταγράφηκαν στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, επιχειρώντας να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη μέσα στην αίθουσα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο υπουργός παραδέχθηκε ότι «η εικόνα δεν ήταν καλή», παρά το γεγονός ότι, όπως τόνισε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα στη χώρα, με δυνατότητα άνω των 450 θέσεων.

Το βασικό πρόβλημα

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό πρόβλημα προέκυψε από τη μη σωστή διαδικασία εισόδου στην αίθουσα. Όπως εξήγησε, στις θέσεις που προορίζονταν για τους δικηγόρους κάθισαν άτομα που δεν είχαν τη σχετική ιδιότητα, με αποτέλεσμα περίπου 100 δικηγόροι να μείνουν χωρίς θέση.

«Μιλάμε για δίκη, όχι για άλλου τύπου εκδήλωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι σε τέτοιες διαδικασίες πρέπει να προηγείται η τακτοποίηση των δικαστών, των κατηγορουμένων και των δικηγόρων, και στη συνέχεια των υπολοίπων παρευρισκομένων.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ότι η αίθουσα είχε σχεδιαστεί με βάση τις δηλωμένες συμμετοχές, που αρχικά ήταν περίπου 130 δικηγόροι και έφτασαν τελικά τους 250, ενώ υπήρχαν περίπου 280 διαθέσιμες θέσεις για αυτούς. Όπως υποστήριξε, εφόσον τηρούνταν η διαδικασία, θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν και συγγενείς των θυμάτων σε άλλες θέσεις.

Η μεταφορά της δίκης δεν αποτελεί λύση

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις για την επιλογή της Λάρισας ως τόπου διεξαγωγής της δίκης, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αίθουσα στην Ελλάδα και ότι η μεταφορά της δίκης αλλού δεν αποτελεί λύση. «Η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών είναι από τη Θεσσαλία. Θα έρθουν να κατοικήσουν στην Αθήνα;» διερωτήθηκε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπάρχει και βοηθητική αίθουσα 140 θέσεων με οθόνες και καλύτερη ακουστική, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία όσοι δεν βρίσκονται εντός της κύριας αίθουσας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο περιστατικό με τα φώτα που αναβόσβηναν, καταγγέλλοντας ότι «κάποιοι κατέβαζαν τους διακόπτες», σημειώνοντας ότι η Αστυνομία θα διερευνήσει την υπόθεση.