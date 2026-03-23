Αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παππάς στη τοποθέτηση του είπε πως «το ζήτημα είναι ότι ένας ολόκληρος κλάδος υποχρεώνεται στον αφανισμό λόγω της ηλεκτροκίνησης. Θα ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία για τα άρθρα 41,52 και 67». Σημειώνεται ότι το αίτημα θα στηρίξει η Νέα Αριστερά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη δίκη των Τεμπών, τονίζοντας ότι «να πείτε ότι τα επίμαχα βίντεο πρέπει να αποτελέσουν υλικό για την δίκη. Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία και δεν υπάρχει κάποιος να βουτήξει τους υπευθύνους από το αυτί και να τους πει φέρτε όλο το αποδεικτικό υλικό». Μιλώντας για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα μέτρα της κυβέρνησης ο κ. Παππάς εκτίμησε ότι «δεν χτυπάτε στην πληγή, δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή απαγόρευση για μείωση φόρων».

Κόντρα Κυρανάκη-Βελόπουλου

Νωρίτερα, υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και του Κυριάκου Βελόπουλου. Την ώρα που ήταν στο βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σχολίασε απευθυνόμενος προς τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να αφήσει το κινητό του. «Υπουργέ μου αφήστε το κινητό για ένα λεπτό. Γιατί; Σοβαρά τώρα ρωτάει; Ακούτε τι λέτε; Είστε νέος άνθρωπος και λέτε σε ένα πρόεδρο κόμματος γιατί να αφήσω το κινητό μου; Δείτε αλαζονεία και αμετροέπεια. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Εγώ το ‘07, ‘08, ‘09, ‘10, ’11, ’12 ήμουν εδώ. Αλλά τότε και προέδρους της βουλής είχαμε και σοβαρούς υπουργούς είχαμε».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απάντησε στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ότι «θα φύγετε μετά» με τον κ. Βελόπουλο να ανταπαντά «εγώ τουλάχιστον έρχομαι εδώ, ο πρωθυπουργός είναι πάντα απών».

«Είστε και παραμένετε αναξιόπιστη κυβέρνηση»

Η κόντρα τους συνεχίστηκε και αργότερα. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είπε ότι «σε ένα σημείο θέλω να σταθώ, είναι κάτι που έχει εκφράσει το τελευταίο διάστημα αρκετά. Τις ρυθμίσεις για το ποινικό μητρώο. Που δεν επιτρέπουν την άδεια αν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για μια σειρά από αδικήματα. Ψηφίστηκε αυτός ο νόμος το 2020. Το αδίκημα που φέρνουμε πρόσθετο είναι αυτό το ξυλοδαρμού της βαριάς και ελαφριάς σωματικής βλάβης. Είδατε από κοντά τους ξυλοδαρμούς απέναντι σε επαγγελματίες που δεν ήθελαν να απεργήσουν. Φαντάζομαι δεν τους επικροτείτε. Ο νόμος του 2020 είναι ο νόμος 4663/2020. Τι ψήφισε τότε η Ελληνική Λύση; Θυμάστε;».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, απάντησε «περιμένω να μου πείτε τα αδικήματα, μ’ αρέσει να ακούω. Λειτουργείτε ως προπαγανδιστής περίεργων απόψεων όπως η ΟΜΑΔΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ΝΔ δεν είχαμε το 2020; Για τον ξυλοδαρμό το φέρατε; Αν γίνουν επεισόδια με την αστυνομία και κάποιος χτυπήσει αστυνομικό, χάνει την άδειά του; Άνθρωπος που είναι εκεί πάνω και το ’19 έλεγε άλλα και σήμερα λέει άλλα δεν μπορεί να περιποιεί τιμή ο λόγος του. Είστε και παραμένετε αναξιόπιστη κυβέρνηση. Είστε ασόβαροι και με τέτοιους δεν κάνουμε συζήτηση. Γαργάρα και ο ειδικός φόρος και όλα».

«Η Ελληνική Λύση δεν καταψήφισε τη δικαστική χρήση των ποινικών», επέμεινε ο κ. Κυρανάκης με τον Κυριάκο Βελόπουλο να απαντά ότι δήλωσαν «παρών». «Για όλα αυτά μαζί με τον ξυλοδαρμό που ψηφίζουμε σήμερα, εσείς είπατε μόλις ότι εάν ένας ταξιτζής δέρνει αστυνομικό δεν πρέπει να του ανακαλείτε η άδεια. Κατά τα άλλα υπερασπίζεστε τους αστυνομικούς. Γυρνάτε όλη την βόρεια Ελλάδα για να υφαρπάξατε ψήφους αστυνομικών και σήμερα αποκαλυφθήκατε. Για τον Λυμπερόπουλο σήμερα αποκαλυφθήκατε. Να τον χαίρονται οι αστυνομικοί του, που σήμερα οδηγούν το Range Rover. 20 χιλιάδες ευρώ είναι η επιδότηση. Αυτόν που πάτε εσείς και υπερασπίζεστε πάτε και τον εκπροσωπείτε με ένα Range rover που το οδηγούν οι αστυνομικοί σας και να πάτε να τους πείτε ότι μπορεί να τους δέρνει ένας ταξιτζής και να έχει την άδειά του», είπε σε άλλο σημείο ο κ. Βελόπουλος.

Και κατέληξε «αν η πολιτική αλητεία είχε και όνομα θα λεγόταν “Ομάδα Αλήθειας-Κυρανάκης”. Είστε τόσο ψεύτης που είπατε ότι δεν καταψηφίσαμε. Πάμε και στα υπόλοιπα. Είστε ο Υπουργός της Ομάδας Αλήθειας. Είστε ένας κοινός ψεύτης».