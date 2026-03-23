Οι εξελιξεις στη δίκη για τα Τέμπη απασχόλησε και την Ολομέλεια της Βουλής, με τον Δημήτρη Μάντζο από το ΠαΣοΚ να καταγγέλλει ότι είναι «πρόκληση για τον νομικό πολιτισμό». Όπως είπε, «πρέπει να λογοδοτήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο κ. Φλωρίδης για το τι έκανε για μία τόσο σημαντική δίκη».

Το «κατηγορώ» του Μάντζου

«Αυτή η υπόθεση είναι συλλογική, μία υπόθεση που δεν έκλεισε… το τραυμα έγινε πιο βαθύ, γιατί ακουμπησε τη βάση της πολιτικής ζωής. Πρέπει, έστω και τώρα, να αποδοθεί δίκαιο». Και κατέληξε, τονίζοντας ότι «πονάει μία ολόκληρη κοινωνία, λόγω του κόμματος που κυβερνά, της ΝΔ, της επιχείρησης συγκάλυψης».

Τι απαντά η κυβέρνηση

Τον λόγο έλαβε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι «το υπουργείο προχώρησε sτη δημιουργία της μεγαλύτερης αίθουσας στην Ελλάδα, προκειμένου να μπορέσει η δίκη να ξεκινήσει με αξιοπρέπεια, με επαρκή χώρο για να καλύψει τις ανάγκες όλων. Έχει 460 θέσεις, Καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της δίκης. Προφανώς, τις πρώτες μέρες, αυτή η δίκη θα διαρκέσει πολύ, ίσως δημιουργεί κάποια μικρή πίεση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κανείς ότι το υπουργείο δε δημιούργησε τη μεγαλύτερη αίθουσα, προκειμένου να γίνει η δίκη».

Ταυτόχρονα, όπως είπε, «έχουν παρεισφρήσει στον διάλογο δυνάμεις και κόμματα, που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον πόνο των συγγενών. Θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι σκέψεις θα διαψευστούν. Αυτή η δίκη ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί και η δικαιοσύνη θα κρίνει ποιοι έχουν ποινικές ευθύνες σε αυτή την τραγωδία. Όσοι συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία, να δείξουν κατανόηση».

Πυρ ομαδόν σύσσωμης της αντιπολίτευσης

Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκαν κι άλλοι βουλευτές από άλλα κόμματα. O Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για τα βίντεο, λέγοντας ότι πρέπει να αποτελέσουν υλικό για τη δίκη. «Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία και δεν υπάρχει κάποιος να βουτήξει τους υπευθύνους από το αυτί και να τους πει, ”φέρτε όλο το αποδεικτικό υλικό”. Η κυβέρνησή σας αδρανούσε επί 4 χρόνια και ο τζερεμές που είχατε διορίσει για σταθμάρχη, θα έβλεπε», είπε.

«Τρία χρόνια μετά την πολύνεκρη σύγκρουση των τρένων στην κεντρική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης, είναι η ημέρα που ξεκινάει η δίκη των Τεμπών. Μία δικη, που οι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για την εσπευσμένη προσπάθεια για κλείσιμο της εξεταστικής επιτροπής, συμπληρώνονται απο τα τεράστια κενά, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, τα συνεχή προσκόμματα στην απόδοση των νέων στοιχείων», είπε από τη δική του πλευρά ο Κωνσταντίνος Μεταξάς από το ΚΚΕ.

Η Πέτα Πέρκα από τη Νέα Αριστερά αναφέρθηκε στη χωρητικότητα της αίθουσας, λέγοντας ότι «τα πρώτα νέα είναι ότι υπάρχουν 10 κλούβες ΜΑΤ, μία αίθουσα που δε χωράει ούτε τους συνηγόρους, ούτε τους συγγενείς των θυμάτων. Η πρώτη κίνηση της έδρας ήταν να αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι. Άρα, να περιοριστεί η ορατότητα της δίκης. Η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν μπορεί να περιοριστεί σε υπηρεσιακές ευθύνες. Οφείλει να φτάσει μέχρι τις πολιτικές ευθύνες. Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία χωρίς συγκάλυψη».