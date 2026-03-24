Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε βαρύτατες κατηγορίες κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, με αφορμή τις οργανωτικές ελλείψεις που καταγράφηκαν κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας στο συγκρότημα «Γαιόπολις».

Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Υπουργού περί επάρκειας του χώρου ως ανακριβείς, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ωραιοποιήσει μια «αδιανόητη πραγματικότητα». Διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η συγκεκριμένη αίθουσα αποτελεί τη μεγαλύτερη στη χώρα, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία για την έλλειψη βασικών υποδομών.

Σύμφωνα με την ίδια ο χώρος στερείται στοιχειωδών μέσων, όπως έδρανα και μικροφωνικές εγκαταστάσεις, ενώ η χωρητικότητα αποδείχθηκε ανεπαρκής, καθώς 150 δικηγόροι αναγκάστηκαν να παραμείνουν όρθιοι και οι θέσεις για το κοινό δεν ξεπερνούσαν τις 108.

«Συνθήκες στάβλου»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνθήκες ασφαλείας της αίθουσας, τις οποίες η κ. Κωνσταντοπούλου παρομοίασε με «συνθήκες στάβλου». Η απουσία παραθύρων και μέσων πυρόσβεσης προκάλεσε, σύμφωνα με την ίδια, περιστατικά λιποθυμιών και κρίσεων πανικού μεταξύ των παρευρισκομένων.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η δικηγόρος μετέφερε τη συγκλονιστική μαρτυρία μιας επιζήσασας, η οποία περιέγραψε το αίσθημα εγκλωβισμού που βίωσε στην αίθουσα, παραλληλίζοντάς το με την εμπειρία της στο μοιραίο τρένο. Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι η επιλογή ενός τέτοιου χώρου δεν συνιστά απλώς οργανωτική αστοχία, αλλά αποτελεί ευθεία προσβολή στη μνήμη των θυμάτων και στο δράμα των επιζώντων.

Η Κωνσταντοπούλου ζητά παραίτηση Μητσοτάκη και Φλωρίδη

Η τοποθέτηση της κ. Κωνσταντοπούλου κατέληξε σε ένα δριμύ «κατηγορώ» προς την κυβέρνηση, συνοδευόμενο από το αίτημα για παραίτηση τόσο του Υπουργού Δικαιοσύνης όσο και του Πρωθυπουργού.

Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, κατηγόρησε την πολιτική ηγεσία για απόπειρα συγκάλυψης της αλήθειας και για πλήρη αποκοπή από την πραγματικότητα που βιώνουν οι συγγενείς και οι δημοσιογράφοι στο πεδίο. Υπογράμμισε δε, ότι η άρνηση της κυβέρνησης να αποδεχθεί τις πραγματικές συνθήκες διεξαγωγής της δίκης εκθέτει ανεπανόρθωτα τον θεσμικό της ρόλο.