Ο Χάρης Δούκας, μιλώντας στο «ΒΗΜΑ» επιμένει στην άποψη του ότι το συνέδριο του ΠαΣοΚ θα πρέπει να υιοθετήσει ψήφισμα μη συνεργασίας με τη ΝΔ, όχι «γιατί είμαι εμμονικός, όπως με κατηγορούν κάποιοι,» αλλά «γιατί η στρατηγική αυτή απόφαση θα ενδυναμώσει την πολιτική μας αξιοπιστία».

Ο δήμαρχος Αθηναίων τονίζει ότι το ΠαΣοΚ δεν μπορεί να γίνει «ένα κλειστό club με κανόνες σιωπής» και αναφερόμενος στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου επισημαίνει ότι «με διαγραφές ή απειλές διαγραφών δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠαΣοΚ.

Ο κ. Δούκας αναφέρεται στη διεύρυνση του κόμματος, τον διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις, και ασκεί κριτική στα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και αναφέρεται στον πόλεμο στη Μ. Ανατολή και τις δηλώσεις του για τον Ισπανό πρωθυπουργό Σάντσεθ.

Βλέπουμε τις πρώτες αρνητικές συνέπειες του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Η Κυβέρνηση εξήγγειλε ήδη κάποια πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση ανατιμήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Ποια είναι η άποψη σας;

Η ακρίβεια στα καύσιμα και στην αγορά, δεν είναι φαινόμενο των ημερών, υπάρχει εδώ και καιρό και είναι το κύριο πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική οικογένεια. Βέβαια, θα ενταθεί λόγω του πολέμου και των φαινομένων αισχροκέρδειας που δυστυχώς είναι πολλά στην χώρα μας. Τα κυβερνητικά μέτρα έπρεπε να ληφθούν εδώ και καιρό. Όμως και τώρα – στις ιδιαίτερες συνθήκες του πολέμου- δεν αρκούν. Πρώτον, τα πλαφόν στα κέρδη, θα πρέπει να επεκταθούν σε όλη την αλυσίδα που αφορά την ενέργεια και τα τρόφιμα. Δεύτερον, είναι αναγκαίο να συνοδευθούν με μέτρα στήριξης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Δεν είναι δυνατόν, επίσης, οι έμμεσοι φόροι να παραμένουν τόσο υψηλά, για να δημιουργείται τεχνητά πλεόνασμα εις βάρος των καταναλωτών, ώστε να κάνει στη συνέχεια η Κυβέρνηση την γνωστή επιδοματική πολιτική.

Πήρατε θέση κατά του πολέμου και στηρίξατε με δηλώσεις σας τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον κ. Σάντσεθ που αρνήθηκε παραχώρηση βάσεων στον κ. Τραμπ. Κάποιοι σας επέκριναν για αυτό.

Σε όλη την Ευρώπη έχει ανοίξει μια σημαντική πολιτική συζήτηση για τη νομιμότητα της στρατιωτικής επίθεσης, σε σχέση με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Είμαι απόλυτα κατά του θεοκρατικού, αντιδημοκρατικού και καταπιεστικού καθεστώτος του Ιράν. Όμως, αυτό δε δικαιολογεί την αυθαιρεσία, τη βία, την καταπάτηση της διεθνούς νομιμότητας και την αγνόηση των διεθνών οργανισμών, τις τραγικές απώλειες αμάχων και μάλιστα παιδιών. Υπάρχει και ο δρόμος της διπλωματίας, που φαίνεται ότι, όπως δήλωναν μεσολαβητές από τις αραβικές χώρες, θα μπορούσε να είχε θετικά αποτελέσματα για την ασφάλεια στην περιοχή. Ο κ. Σάντσεθ εξέφρασε την αντίθεσή του και πολύ σωστά δεν επέτρεψε τη χρήση των Ισπανικών βάσεων από τις Aμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Χαίρομαι γιατί το PES, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στήριξαν ενεργά τη θέση του. Χαίρομαι γιατί και το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να μην υπάρξει καμία άμεση ή έμμεση εμπλοκή της χώρας μας στις πολεμικές επιχειρήσεις, με σχετική χρήση ελληνικών βάσεων και αεροδρομίων. Είναι ώρα εμείς οι σοσιαλιστές να παλέψουμε στην Ευρώπη, για να επικρατήσουν οι αρχές που στηρίζουν τη διεθνή τάξη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ειρήνη, την κυριαρχική ισότητα των κρατών, την αποτροπή της χρήσης βίας. Φυσικά, συμφωνώ απόλυτα με την αποστολή δυνάμεων για την προστασία του Κυπριακού Ελληνισμού. Όσο για τις επιθέσεις εναντίον μου, κρατείστε ένα στοιχείο για προβληματισμό. Γιατί άραγε επικεντρώθηκαν σε εμένα, ενώ ανάλογες θέσεις πήραν και το κόμμα μου, αλλά και άλλα στελέχη, όπως η κ. Διαμαντοπούλου; Φαίνεται ότι κάποιοι ενοχλούνται από εμένα για τελείως διαφορετικό λόγο.

Προφανώς εννοείτε τη θέση σας για την άρνηση κάθε συγκυβέρνησης με την ΝΔ. Θα επιμείνετε τελικά στην κατάθεση σχετικής πρότασης στο επικείμενο Συνέδριο; Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια χωριστή ψηφοφορία. Και ότι επί της ουσίας όλοι συμφωνούν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με την ΝΔ.

Φυσικά και θα καταθέσω μια τέτοια πρόταση στο Συνέδριο. Όχι γιατί είμαι εμμονικός, όπως με κατηγορούν κάποιοι, για να μην πάρουν θέση επί της ουσίας. Αλλά γιατί η στρατηγική αυτή απόφαση θα ενδυναμώσει την πολιτική μας αξιοπιστία και θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την νίκη μας στις εκλογές. Γιατί θα αποτελέσει επιβεβαίωση της ιστορικής ταυτότητας και της φυσιογνωμίας μας. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να ζητούν κατά 70% πολιτική αλλαγή και εμείς να μην παίρνουμε μια καθαρή θέση ότι δεν θα υπάρξουμε σε συγκυβέρνηση με τους ίδιους ανθρώπους και τις ίδιες πολιτικές που οδηγούν στα σημερινά αδιέξοδα, εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες, υπονομεύουν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Δείτε τι γίνεται με την υπόθεση των υποκλοπών. Το αφεντικό της εταιρείας που διαχειριζόταν το γνωστό Predator (που καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη), ομολόγησε ότι συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και τις υπηρεσίες τους, δηλαδή «έδωσε» στεγνά τον Μητσοτάκη και τη ΝΔ. Είναι ποτέ δυνατόν το ΠαΣοΚ να συνυπάρξει με ανθρώπους που χειρίστηκαν ή συγκάλυψαν αυτές τις παρακρατικές πρακτικές; Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Οι καθαρές θέσεις πάντα προσθέτουν, είναι αυτές που εκτιμούν οι πολίτες. Αν, όπως δηλώνουν τα στελέχη μας και ο ίδιος ο Πρόεδρος όλοι συμφωνούμε, τότε γιατί δεν το ψηφίζουμε; Τι φοβόμαστε; Εδώ όλοι κρινόμαστε και θα κριθούμε για την ειλικρίνεια των προθέσεών μας.

Έχετε μιλήσει για διάλογο με τις άλλες δυνάμεις της Αριστεράς. Αποβλέπετε σε κάποια κυβερνητική συνεργασία; Περιλαμβάνετε και τον κ Τσίπρα;

Πιστεύω στην ανάγκη -από τώρα- του προγραμματικού διαλόγου, για την αναζήτηση συμφωνιών και κοινών τόπων στα βασικά προβλήματα του τόπου. Με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία.

Πρώτον, γιατί καμία πολιτική δύναμη από μόνη της δεν μπορεί να δώσει απάντηση στις τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται. Δεύτερον, γιατί όταν -όπως έχουμε στόχο- έρθουμε πρώτοι στις εκλογές, θα πρέπει να κάνουμε πράξη την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Οφείλουμε από τώρα να ετοιμάσουμε το έδαφος για το με ποιους και πώς. Το ΠαΣοΚ δεν φοβάται τον διάλογο. Είναι η κυρίαρχη δύναμη στον προοδευτικό χώρο. Δεν τον φοβόταν ποτέ. Οι προγραμματικές συγκλίσεις θα δυναμώσουν την κυβερνητική προοπτική μας. Δε σημαίνουν ούτε ισοπέδωση, ούτε απώλεια ταυτότητας. Να προσθέσω κάτι. Να συζητήσουμε με υπαρκτά κόμματα ,που το κατανοούν και το θέλουν. Χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς παρακάλια. Προφανώς η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές είναι δεδομένη.

Έχετε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές .Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Όμως, κάποιοι λένε πως η εσωστρέφεια από τις εσωκομματικές αντιδικίες εντείνει το πρόβλημα.

Το μείζον θέμα είναι η στασιμότητα. Δεν είναι εσωστρέφεια η κατάθεση απόψεων και προτάσεων για την καλύτερη πορεία του ΠαΣοΚ και την επίτευξη της νίκης στις εκλογές. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Το καταστατικό μας προβλέπει τάσεις και ρεύματα που ελεύθερα καταθέτουν προτάσεις και απόψεις. Δεν είμαστε ένα κλειστό club με κανόνες σιωπής. Τώρα, για το πώς θα φθάσουμε στην πρώτη θέση. Απαντώ: Μόνο με σύγχρονο και συνάμα ριζοσπαστικό και αντισυμβατικό λόγο, θα πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Με παρεμβάσεις που αλλάζουν την διακυβέρνηση της χώρας και βελτιώνουν την ζωή των πολιτών. Το ΟΧΙ στην ΝΔ, συνδέεται άρρηκτα με την ανατροπή της κυριαρχίας των ιδεών της. Με την ακύρωση της εδραίωσης του φόβου και της ανασφάλειας, που οδηγούν σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Δεν έχουμε τύχη αν ακούσουμε κάποιους που θέλουν μια άχρωμη, γενικόλογη πολιτική, δήθεν κεντρώα, που δεν συγκινεί τους πολίτες. Είμαστε η δύναμη της αλλαγής, της ανατροπής, όχι η light Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα. Να αυξήσουμε τη φορολογία των πλουσίων, ώστε να χρηματοδοτηθεί το κοινωνικό κράτος και να μειωθούν οι ανισότητες. Δεν μπορεί στη χώρα μας να έχουμε την χαμηλότερη φορολογία των μεγάλων μερισμάτων, σε σχέση με όλη την Ευρώπη. Αυτό τον δρόμο ακολουθούμε και με τη δουλειά μας στην Αυτοδιοίκηση και ειδικά στον Δήμο της Αθήνας. Δίνοντας μεγάλες μάχες για την επιβίωση των Δήμων και τη δυνατότητα ποιοτικής προσφοράς υπηρεσιών στους πολίτες. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που διαθέτει για την Αυτοδιοίκηση το συγκριτικά μικρότερο ποσοστό του προϋπολογισμού, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε.

Κάνατε μια κριτική στο θέμα της διεύρυνσης του ΠαΣοΚ, ιδιαίτερα στη δεύτερη φάση της. Ο κ. Σκανδαλίδης σας κατηγόρησε ότι την απαξιώνετε. Τι απαντάτε;

Δεν έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα με τον Κώστα. Είμαι υπέρ της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Τι απαξιώνει, όμως, τη διεύρυνση; Όταν γίνεται χωρίς κριτήρια, χωρίς κανόνες, με λάθος ανακοινώσεις που μας εκθέτουν και με πρόσωπα που δεν έχουν αξιοπιστία. Αυτό είπα, όπως και πολλοί άλλοι. Θα περίμενα μια αναγνώριση των λαθών από τους υπεύθυνους, ώστε αυτά να μη επαναληφθούν. Δεν έγινε. Ας το προσέξουν για το μέλλον. Δεν φταίνε άλλοι για τα δικά τους λάθη. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα με αξιοπρεπή παρουσία και θετική πορεία, που τους θέλουμε μαζί μας και θα συμβάλλουν στην προσπάθειά μας. Ας συνεργαστούμε για να το πετύχουμε. Δεν έχουμε όμως ανάγκη από πολιτικούς γυρολόγους και μεταγραφές ευκαιρίας.

Αντιδράσατε για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Όμως, η Χαριλάου Τρικούπη ισχυρίζεται ότι διεγράφη γιατί υπονόμευε το ΠαΣοΚ.

Έχω δηλώσει ότι με διαγραφές ή απειλές διαγραφών δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Είναι αλήθεια δυνατόν να μιλάμε για διεύρυνση με στελέχη που πλήγωσαν την παράταξη και να διαγράφονται βουλευτές που στήριξαν το κόμμα μας στα πολύ δύσκολα; Είναι δυνατόν παραμονές Συνεδρίου, που όλοι πρέπει να μιλούν ελεύθερα και να καταθέτουν προτάσεις, να ενοχοποιούνται στελέχη μας για τις απόψεις τους; Aκόμη και αν διαφωνούμε με αυτές. Με αποκλεισμούς και περιορισμό του πολιτικού λόγου δεν θα προχωρήσουμε. Η προοπτική νίκης στις εκλογές, απέναντι στη ΝΔ, έχει ως προαπαιτούμενα την ενότητα, τον διάλογο, τη σύνθεση απόψεων, την κοινή δράση και την αξιοποίηση όλων των δυνάμεων του χώρου. Μπορεί να συμβεί αυτό; Απαντώ ευθέως ΝΑΙ, αρκεί να το θέλουμε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στον Δήμο Αθηναίων αξιοποιούμε όλα τα στελέχη της παράταξης, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς μικροκομματικές λογικές, χωρίς να μας απασχολεί το τι ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές του 2024. Σεβόμενοι πάντα τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν χωρίζουμε, ενώνουμε δυνάμεις. Έτσι, πετυχαίνουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ας αξιοποιήσουν το παράδειγμα του Δήμου της Αθήνας οι παροικούντες στη Χαριλάου Τρικούπη.