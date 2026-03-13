Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command) γνωστοποίησε ότι έχει λάβει γνώση της απώλειας ενός αμερικανικού αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού KC-135. Το περιστατικό σημειώθηκε σε φίλιο εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο αεροσκάφη. Το ένα αεροσκάφος κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ, ενώ το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Το περιστατικό δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ούτε σε φίλια πυρά.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα καθώς η κατάσταση εξελίσσεται. Ζητούμε τη συνεχή υπομονή σας προκειμένου να συγκεντρωθούν πρόσθετες λεπτομέρειες και να υπάρξει σαφήνεια για τις οικογένειες των μελών των ενόπλων δυνάμεων.