Οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν επισκιάσει τον άλλο μεγάλο πόλεμο, ο οποίος μαίνεται στο κατώφλι της Ευρώπης, στην Ουκρανία, για τέσσερα ολόκληρα χρόνια και βρίσκεται σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις του.

Αν και απουσιάζει τώρα από τα πρωτοσέλιδα και τους τίτλους των τηλεοπτικών δελτίων, ο πόλεμος της Ουκρανίας συνδέεται με εκείνον στον Κόλπο, τόσο επιχειρησιακά όσο και γεωπολιτικά, σε μια εποχή που ο νόμος του ισχυρού παραγκωνίζει τη διεθνή νομιμότητα. Ακόμα χειρότερα, οι δύο παράλληλοι πόλεμοι εμπεριέχουν πυρηνικούς κινδύνους και απειλές.

Η ουκρανική αντεπίθεση που ανατρέπει τα σχέδια της Ρωσίας

Η ουκρανική αντεπίθεση, που άρχισε στα τέλη Ιανουαρίου, χωρίς τυμπανοκρουσίες και κλιμακώθηκε καθώς άρχιζε ο πόλεμος στον Κόλπο, ίσως ανατρέψει τους ρωσικούς σχεδιασμούς για μια εαρινή επίθεση, με στόχο την πλήρη κατάληψη ολόκληρης της περιφέρειας του Ντονέτσκ. Οι δυνάμεις του Κιέβου κατάφεραν να απωθήσουν τον αντίπαλο σε δυο περιοχές του κεντρικού μετώπου και να ανακαταλάβουν- όπως ανακοίνωσαν χθες- περίπου 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, στην περιφέρεια Ντνιτροπετρόφσκ, ενώ σημείωσαν μικρότερες επιτυχίες στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Είναι τα πρώτη εδαφικά κέρδη για τους Ουκρανούς από το 2023, αν και δυτικές πηγές εκτιμούν ότι η έκταση που ανακατέλαβαν, δεν ξεπερνά τα 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ωστόσο, τα ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν να ασκούν πίεση σε άλλες περιοχές, κυρίως στα ανατολικά (Ντομπροπίλια, Κονσταντινίφκα, Λιμάν) και στα βόρεια (Σούμι), ενώ συνεχίζουν τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Το ουκρανικό επιτελείο διέθεσε πολύτιμες, επίλεκτες δυνάμεις, από τις λιγοστές εφεδρείες του στην επιχείρηση και υποστηρίζει ότι κατάφερε βαριές απώλειες στους Ρώσους.

Επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα

Παράλληλα, την 1η Μαρτίου, δηλαδή μια ημέρα μετά από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν, οι Ουκρανοί εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones εναντίον του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, προκαλώντας ζημιές σε πέντε πλοία, που είχαν μετασταθμεύσει από τον ναύσταθμο της Σεβαστούπολης στο Νοβοροσίσκ, όπου θεωρητικά θα κινδύνευαν λιγότερο.

Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία είναι ότι εξαντλούνται τα αποθέματα βλημάτων για την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της, τη στιγμή που η Ουάσιγκτον δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των δικών της αντίστοιχων συστημάτων στον Κόλπο, για την προστασία των αμερικανικών βάσεων, καθώς και των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων των συμμάχων της από τις επιθέσεις του Ιράν.

Παράλληλοι πόλεμοι και γεωπολιτικός κίνδυνος

Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στον Κόλπο, τόσο μεγαλώνει η αγωνία των Ουκρανών για την προμήθεια όπλων και πυρομαχικών. Από την άλλη, με την προσοχή του «ειρηνοποιού» αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στραμμένη στο Ιράν, οι Ουκρανοί ελπίζουν πως θα μειωθούν οι ασφυκτικές πιέσεις του Λευκού Οίκου για μια «πάση θυσία» διευθέτηση με τη Ρωσία.

Το Κίεβο τάχθηκε στο πλευρό των ΗΠΑ, στην επίθεση εναντίον του Ιράν, παρότι αυτή στερείται διεθνούς νομιμότητας, όπως και η ρωσική εισβολή, ενώ εξακολουθεί να ποντάρει στην στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη της Ε.Ε. Προσφέρθηκε δε, να μοιραστεί με τους Άραβες και με το Ισραήλ την εμπειρία που έχει αποκτήσει στην αντιμετώπιση των ιρανικών drones που χρησιμοποίησε η Μόσχα, για τα μαζικά πλήγματα κατά των υποδομών της Ουκρανίας.

Το «παιχνίδι των αναλογιών» μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ιράν

Το «παιχνίδι των αναλογιών» έλαβε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα διάσταση, όταν δημοσιεύθηκαν στον αμερικανικό Τύπο πληροφορίες ότι η Ρωσία βοηθά τους Ιρανούς στη στοχοποίηση αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, κάτι αντίστοιχο με τη βοήθεια που δίνουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, για τη στοχοποίηση ρωσικών στρατιωτικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Αμερικανοί, Βρετανοί, Γάλλοι, Γερμανοί κ.α. δίνουν επίσης τα μέσα στους Ουκρανούς (οπλικά συστήματα) για να πλήττουν τη Ρωσία. Εφόσον συνεχιστεί για μεγάλο διάστημα ο πόλεμος στον Κόλπο, δεν αποκλείεται να διευρυνθεί η βοήθεια της Ρωσίας (και της Κίνας) προς το Ιράν. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος, οι παράλληλοι πόλεμοι στην Ουκρανία και στον Κόλπο να διασταυρωθούν και να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μίγμα για όλο τον πλανήτη.